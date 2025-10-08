El Nobel que la historia no permitiría

Este lunes comenzó la temporada de premios Nobel, con el de Medicina. Y el viernes toca el de la Paz, donde suena con insistencia machacona el presidente Donald Trump. Otorgar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump sería un error histórico y moral de magnitudes planetarias. Este premio no es un reconocimiento simbólico ni un galardón de popularidad. Desde 1901 busca destacar a quienes promueven la fraternidad entre las naciones y la resolución pacífica de conflictos.

La historia del Nobel ha conocido polémicas. Como botón de muestra señalo dos de ellas. Henry Kissinger recibió el premio en 1973 por mediar en la guerra de Vietnam, pese a su implicación en bombardeos sobre Laos y Camboya que dejaron miles de muertos. Además, en Latinoamérica apoyó golpes de Estado y facilitó la represión en Chile, Argentina y otros países del Cono Sur. Aung San Suu Kyi obtuvo el premio en 1991 por su lucha contra la dictadura en Birmania, pero años después su gobierno fue cuestionado por la violencia contra los rohingya.

Estos ejemplos muestran que el simbolismo puede convertirse en un error histórico y con Trump el riesgo es aún más evidente. Trump está actualmente en el poder y su gestión en EE. UU. no promueve precisamente la paz. Ha recurrido a la represión en ciudades estadounidenses, desplegando fuerzas federales contra manifestantes, muchas veces de forma violenta, generando miedo y polarización. Su política migratoria vulnera derechos humanos, con deportaciones masivas y restricciones severas. En política internacional, su unilateralismo se refleja en la retirada de acuerdos como el Acuerdo de París y el pacto nuclear con Irán, debilitando la cooperación global. Un ejemplo adicional son los ataques con drones contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe. Operaciones más cercanas a la guerra que a la paz, que ponen en riesgo a la población civil y muestran una escalada de violencia incompatible con un Nobel de la Paz. Otro demérito central de Trump es su desprecio por las instituciones democráticas estadounidenses. Apoyó el asalto al Capitolio y fomentó la idea de fraude electoral, alentando divisiones profundas y odio entre ciudadanos. La democracia interna de Estados Unidos se ha visto socavada, y la cohesión social amenazada, mientras su retórica polariza y enfrenta a compatriotas entre sí.

El presidente colombiano Gustavo Petro, en la recientemente celebrada Asamblea General de la ONU, denunció estas formas de dominación: “El mundo sigue siendo gobernado por quienes creen que la fuerza y la amenaza son la forma de resolver los conflictos” e incluso llegó a señalar que “debe abrirse proceso penal contra… el funcionario mayor (de EE. UU.) que dio la orden: el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza". Junto a él y en el mismo escenario, líderes como Lula da Silva, Xiomara Castro y Gabriel Boric continuaron la conversación, reclamando autonomía y justicia social frente al gigante estadounidense.

El Nobel premia acciones concretas que generan cambios positivos y duraderos. Trump carece de méritos claros: combina represión interna, confrontación internacional y debilitamiento de instituciones, sin mediación ni reconciliación. Premiarlo sería normalizar la coerción como instrumento de “paz”. Los errores históricos del Nobel muestran cómo el simbolismo puede dañar la credibilidad del galardón. Kissinger y Suu Kyi son ejemplos de decisiones controvertidas. Con Trump, la historia recordará que se premió a un líder que aplicó represión en su propio país, utilizó drones para atacar presuntos narcotraficantes, socavó la democracia y amplificó divisiones entre ciudadanos. La distorsión moral sería extrema.

La paz no se decreta ni se proclama: se construye. Líderes latinoamericanos como Salvador Allende o José Mujica demostraron que la ética y el diálogo son la base de la verdadera resistencia. Trump actúa en sentido opuesto: profundiza divisiones, fomenta odio, socava la democracia, utiliza la fuerza interna y externa y debilita la cooperación multilateral. El Nobel no es un trofeo de legitimación política inmediata. Es un legado histórico que exige ética, coherencia y visión de futuro. Concederlo a Trump sería un error monumental, un galardón que la historia recordaría como una concesión equivocada, que contradice la esencia de la paz y debilita la autoridad del premio. La fuerza no es paz, y la historia nos enseña que la verdadera paz requiere ética y construcción. Trump representa su antítesis.