Opinión | La curiosa impertinente
Octubre sin presupuestos
Octubre es mes decadente o iniciático, según el grado de optimismo o pesimismo de cada cual. Mes de empezar el curso, cuadrar horarios, volver a Pilates, organizar actividades, programar viajes, renovar propósitos, apuntarse a cursos, rectificar o emprender lo que el año pasado se hizo mal o no se hizo. Mes de que se caiga el moreno, olvidar el verano, curarse de una vez el catarro playero, sacar la rebeca, poner la mantita, recoger el edredón de la tintorería, sustituir sandalias por botines y encender de vez en cuando el calefactor. Mes de olor a humedad en la ropa que no se seca, de trombas de agua, de alertas y de que no vuelva a pasar lo que pasó. Mes de cambiar los armarios, de la Hispanidad, de las tardes más cortas y de acabar con Halloween en vez de con Don Juan. Y es también el mes de los presupuestos generales del Estado.
Hoy, perdida toda credibilidad y sacrificada gran parte de su galanura, él vive en La Moncloa, donde se dice que también vivió su hermano mientras Hacienda lo situaba en Elvas
Parece casi seguro que el Gobierno por tercer año no va a presentarlos y que eso que tanto perturbaba al mucho más joven Sánchez, que siete años no es nada pero a la vez es mucho: «Sin presupuestos el gobierno no gobierna nada, que gobernar no es vivir en La Moncloa», decía cuando aún era guapísimo.
Hoy, perdida toda credibilidad y sacrificada gran parte de su galanura, él vive en La Moncloa, donde se dice que también vivió su hermano mientras Hacienda lo situaba en Elvas -qué poco investiga esta a los familiares del presidente y cuánto a cualquier angustiado ciudadano incluido el novio de la presidenta madrileña- ya no es octubre mes de Presupuestos, que estos eran indispensables cuando Rajoy, pero hoy no. Ahora lo esencial es el gobierno progresista y que no gobierne la derecha. Todo lo demás, cualquier imprevisto a los que nos tiene acostumbrados la experiencia más cercana, catástrofes naturales, apagones, deterioro de estructuras, crisis sanitarias, aumento sobrevenido en Defensa y demás lindezas solo el cielo -y Sánchez- saben cómo se financiarán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sin estudios, con trabajo de por vida y un sueldo de casi 3.000 euros al mes: así es el empleo que recomiendan todos los técnicos en formación profesional
- Sumar años de cotización por cuidar a tus hijos ya es posible: hasta 5 años más para tu pensión
- Nueva urbanización en Alicante: inversores del norte de Europa proyectan 500 viviendas en Planes
- El restaurante Simposium crea la mejor receta con alcachofa en Alicante Gastronómica
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- La Ciudad del Baloncesto del Lucentum: una operación en Alicante que podría seguir el modelo del Roig Arena
- El Vinalopó proyecta su futuro: ¿Qué desafíos y oportunidades afronta la comarca?
- El parque La Marjal de Alicante: un modelo ejemplar que no deja de innovar