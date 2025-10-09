9 d’Octubre: la hora de los ayuntamientos

Cada 9 d’Octubre, els valencians celebrem una data que ens unix. És el dia en què commemorem el nostre autogovern, les nostres arrels, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra manera d’entendre la vida. Però, sobretot, és una jornada per a sentir orgull. Orgull de pertànyer a una terra que ha sabut alçar-se una vegada i una altra, treballar amb esforç i obrir-se al món sense renunciar mai a la seua identitat.

Des d’Elx vull felicitar de tot cor tots els valencians. Som una Comunitat diversa, rica en matisos, que batega amb força gràcies al treball de la seua gent. El 9 d’Octubre no és només una data en el calendari, és una declaració de pertinença a la nostra terra i un compromís amb el seu futur.

Ese futuro pasa hoy por seguir profundizando en el autogobierno que hace más de cuatro décadas conquistamos. Aquella primera descentralización, que llevó competencias desde el Estado a las comunidades autónomas, fue un paso histórico que permitió que los valencianos decidiéramos sobre nuestra educación, nuestra sanidad o nuestro territorio. Pero ahora ha llegado el momento de dar el siguiente paso: la segunda descentralización, la que traslade poder y recursos desde las autonomías hacia los municipios.

Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano. Somos quienes recibimos a diario sus demandas, sus preocupaciones y sus esperanzas. Cuando un vecino tiene un problema con la vivienda o con el empleo, no llama a un ministerio ni a una conselleria: viene a su ayuntamiento. Por eso reclamamos que se nos escuche y se nos dote de los medios necesarios para responder de forma eficaz.

La segunda descentralización no es una aspiración política, es una exigencia democrática. Porque acercar la gestión a los ciudadanos significa mejorar la calidad de los servicios públicos y hacer más eficiente el gasto. Significa reconocer que los grandes cambios nacen en lo local, y que los municipios son auténticos motores de transformación social y económica. Es la hora de los ayuntamientos.

En Elche lo tenemos muy claro. Somos una ciudad que ha sabido combinar tradición y modernidad, industria y naturaleza, historia y futuro. Lo hemos hecho desde la responsabilidad, desde la gestión rigurosa y desde la cooperación leal con todas las administraciones. Esa lealtad institucional —tan necesaria en estos tiempos de confrontación— debe seguir guiando nuestro camino. Creemos en una Comunitat Valenciana fuerte, unida y constructiva, capaz de reivindicar lo que le corresponde sin caer en el victimismo, y capaz de aportar al conjunto de España con orgullo y compromiso.

Así ha sido el acto institucional del 9 d´octubre en Elche / Áxel Álvarez

Porque celebrar el Día de la Comunitat Valenciana no significa mirar hacia dentro, sino mirar hacia todos. Somos españoles de Valencia y valencianos de España. Y esa doble identidad no se contradice: se complementa, se enriquece, se multiplica. Formamos parte de un proyecto común que es España, y desde nuestro territorio contribuimos a su progreso, a su cultura, a su cohesión. Leales a nuestra tierra y leales a nuestra nación.

También este 9 d’Octubre es inevitable recordar algunos de los momentos que más nos han marcado como pueblo. Hace menos de un año, la dana golpeó con fuerza la provincia de Valencia, dejando tras de sí un profundo dolor humano. Aquellos días difíciles demostraron lo mejor de nosotros: la solidaridad, la cooperación, la generosidad. Elche estuvo allí, ayudando a los municipios vecinos, enviando recursos y ofreciendo apoyo. Aquella experiencia nos enseñó que cuando trabajamos juntos somos capaces de superar cualquier adversidad.

Esa misma actitud es la que necesitamos hoy para afrontar los retos del presente: la gestión del agua, la vivienda asequible, el empleo estable, la atención a las personas mayores o la puesta en marcha de proyectos sociales. Todos esos desafíos requieren más coordinación entre administraciones y una visión de conjunto en la que los municipios podamos ser protagonistas.

Por eso, desde Elche queremos seguir defendiendo un modelo de Comunitat Valenciana donde la voz de los ayuntamientos cuente de verdad. Donde las decisiones se tomen con criterio local, pero también con sensibilidad territorial. Donde el municipalismo sea entendido como lo que realmente es: la base de la democracia.

Aquest 9 d’Octubre, quan tornem a escoltar l’himne, a veure les nostres banderes al vent i a sentir aquest orgull de pertinença que ens unix, pensem en tot el que ens queda per fer. Continuem construint una Comunitat Valenciana més justa, més pròspera i més pròxima, des de la unió i la lleialtat.

Perquè només des de la unitat serem capaços de garantir un futur d’oportunitats per als nostres joves, de benestar per a les nostres famílies i d’estabilitat per a les nostres institucions.

Que aquest 9 d’Octubre siga, una vegada més, un cant a l’esperança, a la responsabilitat compartida i a l’orgull de ser qui som: una terra lleial, treballadora i profundament espanyola i valenciana.

Feliç Dia de la Comunitat Valenciana.