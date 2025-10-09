Opinión | Tribuna
9 d’Octubre: més que una data al calendari
El 9 d’Octubre és molt més que un festiu. És molt més que un dia de pont o una excusa per a desconnectar de la rutina. El 9 d’Octubre és el moment en què, com a poble, ens reconeixem en allò que compartim: una història amb llums i ombres, una cultura rica i diversa, una llengua que ens vertebra i unes tradicions que ens identifiquen. És la festa que ens recorda qui som i per què ho som.
Vivim envoltats de commemoracions que, en molts casos, naixen de l’ocurrència o de la frivolitat. El calendari internacional és ple de dies que celebren causes curioses, anecdòtiques o simplement banals. Amb tots els respectes, no és el mateix commemorar el “Dia Internacional de Parlar com un Pirata” que celebrar el dia de la nostra Comunitat. I no és sols per la serietat de la data, sinó perquè darrere del 9 d’Octubre hi ha segles de lluita, de cultura, de construcció col·lectiva. Hi ha l’empremta d’un poble que, amb totes les seues contradiccions, ha sabut mantindre viva una identitat compartida.
El valencià no és un capritx, ni una moda, ni una anècdota. És una llengua que ens ha acompanyat al llarg dels segles, que ha sigut vehicle de poesia i de saviesa popular, que ha resistit prohibicions, menysteniments i intents d’esborrar-la. Celebrar el 9 d’Octubre és també celebrar que encara pensem en ella i la parlem, que encara l’escrivim, que encara la transmetem a les noves generacions i, sobre tot, que encara la respectem. És reconéixer que allò que ens unix no és una consigna buida, sinó una manera d’entendre el món i de relacionar-nos amb ell. Perque com deia Manuel Sanchis Guarner, una llengua no mor perquè els que no la saben no l' aprenen. Una llengua mor perquè els que la saben no la parlen.
Per això resulta tan dolorós veure com alguns pretenen convertir esta festa en arma política. El 9 d’Octubre no és un escenari per a ajustar comptes, ni per a traure rèdit electoral, ni per a exhibir força partidista. Utilitzar-lo com a trinxera de confrontació és desvirtuar-lo, buidar-lo de sentit, degradar el que hauria de ser un símbol d’unió. És cert que hi han discrepàncies, però precisament per això necessitem espais i moments que ens recorden que, abans que diferències, compartim un mateix sostre col·lectiu. És l’única manera de respectar el que és i el que significa ser valencians.
No és acceptable que alguns facen servir els actes institucionals per a victimismes estèrils després d’escoltar xiulits, ni que altres convertisquen l’ocasió en una plataforma de crit i desqualificació. El respecte ha de ser bidireccional. La ciutadania té dret a expressar la seua opinió, però també té l’obligació de reconéixer les institucions que la representen. I aquells que ostenten càrrecs públics han d’entendre que el 9 d’Octubre no és un dia per a cultivar l’ego, sinó per a estar a l’altura del poble al qual serveixen.
A la Comunitat Valenciana cada comarca aporta una veu pròpia, una tradició particular, una manera concreta d’entendre la vida. I tanmateix, totes formen part d’un mateix relat compartit. La riquesa està en la diversitat, i és precisament eixa diversitat la que ens enfortix i ens projecta cap al futur.
El 9 d’Octubre ens recorda que la identitat no és un museu, sinó un organisme viu. Que la memòria no és un exercici de nostàlgia, sinó un compromís amb el present i el futur. Que la festa es un moment per a reafirmar-nos en allò que ens identifica i unix.
Tant els qui governen hui com els qui aspiren a governar demà tenen la obligació de respectar la ciutadania, respectar les institucions i respectar la història que els precedix. No hi ha una sola manera de ser valencià o valenciana, però sí hi ha un sentiment compartit d’orgull i pertinença que mereix ser cuidat i protegit. Si uns i altres oblidaren això, no sols faltarien al respecte al poble, sinó que empobririen el significat d’una festa que hauria de ser motiu de cohesió.
El 9 d’Octubre és també una invitació a mirar cap avant. A entendre que els reptes del nostre temps —la sostenibilitat, la convivència, la justícia social, la igualtat d’oportunitats— només es poden afrontar amb un poble unit, orgullós de la seua identitat i capaç de projectar-la cap al món.
Eixe dia ens recorda qui som, d’on venim i cap a on volem anar. Ens recorda que la identitat no és un instrument, sinó un patrimoni. Que la llengua no és una arma, sinó una abraçada. Que la diversitat no ens divideix, sinó que ens fa poble. I que estimar el que som és la millor manera de defensar-nos de qualsevol pirateria, siga política, cultural o moral.
El 9 d’Octubre és, i ha de continuar sent, la festa que ens uneix.
