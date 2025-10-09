Opinión | Tribuna
Elx reivindica i acull
Hui, 9 d’Octubre, dia dels valencians i valencianes, reivindiquem la nostra manera de teixir llaços, de sostindre’ns, de fer comunitat en definitiva. És un dia trascendental per a la nostra col·lectivitat perquè suposa defensar unes característiques pròpies que alguns volen ofegar. Com si la llengua, el patrimoni cultural, la memòria, els costums o la idiosincràsia foren armes perilloses que combatre.
Només uns ulls malalts poden repudiar el tresor que suposa el llegat de segles que sostenim la gent d’aquesta terra, un llegat que ens permet reconéixer-nos en aquest món global i disposar d’una identitat pròpia en la que recolzar-nos.
Però són temps en què celebrar allò col·lectiu pot resultar subversiu. I per això especialment enguany és important recordar que el País Valencià i Elx en particular hem sigut, al llarg del temps, territori d’acollida. Som un poble que ha obert les portes a aquells que han vist en la nostra una terra de benestar, celebrem ser una població mestissa, haver-nos enriquit de múltiples cultures al llarg dels segles i, sobretot, hui reivindiquem la nostra humanitat per cuidar i compartir amb les persones “nouvingudes”.
La manera en què les persones arribades en els 60 i els 70 a Elx abracen expressions tan populars com les festes o l’Elx Club de Futbol donen compte de com de ràpid van arrelar-se a aquesta ciutat. Aquestes aportacions també són visibles en la força, durant aquestes dècades, del moviment obrer, amb fites tan destacades com la vaga del calçat de 1977, en la que participaren més de 50.000 persones treballadores. El poble d’Elx, indistintament del seu origen, va unir-se per defensar els drets col·lectius, una espenta que reconeixem també en la nostra vocació fraternal i el treball per la cooperació internacional.
Per això diem que no hi ha vot de PP i Vox que represente menys als il·licitans i il·licitanes que el seu rebuig a condemnar el genocidi de Palestina, com vam proposar Compromís en l’últim ple. Com tampoc ens representen els seus discursos racistes.
Front a eixe odi, reivindiquem una identitat que fa xarxa: la que mostrem el 8M, en la defensa dels carrils bici, el dia de l’Orgull LGTBIQ+, el 1er de Maig, el Correllengua o en les concentracions per la sanitat i educació públiques. La xarxa que vam teixir cap als pobles afectats per la dana. Per això, no és casual que aquells que volen esborrar la nostra llengua i la nostra cultura siguen els mateixos que tracten de desactivar aquest sentiment.
A Elx ho hem vist de manera molt clara amb el vergonyós decret lingüístic de Pablo Ruz i el seu odi al valencià -que ha fet desaparèixer del planol institucional-, així com en l’eliminació dels reconeixements el 9 d’Octubre i el lliurament dels Premis Ciutat d’Elx en aquest dia. També ho hem vist en el en el govern de Carlos Mazón amb la lamentable consulta lingüística en educació i en un despreci sistemàtic per les nostres arrels.
Però nosaltres som una societat que posa davant les necessitats dels de baix i s’uneix per protegir els més vulnerables. Defensem la nostra força col·lectiva, som un poble que creu en la igualtat front als discursos d’odi. Això també ho celebrem hui.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sin estudios, con trabajo de por vida y un sueldo de casi 3.000 euros al mes: así es el empleo que recomiendan todos los técnicos en formación profesional
- Sumar años de cotización por cuidar a tus hijos ya es posible: hasta 5 años más para tu pensión
- Nueva urbanización en Alicante: inversores del norte de Europa proyectan 500 viviendas en Planes
- El restaurante Simposium crea la mejor receta con alcachofa en Alicante Gastronómica
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- La Ciudad del Baloncesto del Lucentum: una operación en Alicante que podría seguir el modelo del Roig Arena
- El Vinalopó proyecta su futuro: ¿Qué desafíos y oportunidades afronta la comarca?
- El parque La Marjal de Alicante: un modelo ejemplar que no deja de innovar