Un plan necesario

Pocos días después del terrible ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 lanzado sobre el territorio de Israel más cercano a la franja de Gaza, un grupo de jóvenes de poco más de 20 años se dedicaron a pegar fotografías de los secuestrados en las calles donde vivo, el barrio de Ruzafa en Valencia. Lo hicieron en lugares concretos, donde no molestaban, como contadores de luz, medidores de ruido del ayuntamiento o vallas de paneles de obras.

En silencio, hablando entre ellos en voz baja para después de unos minutos, una vez colocados los carteles con las fotografías y nombres de los ciudadanos de Israel secuestrados por los terroristas de Hamás, marcharse caminando. No pasaron ni dos días y los carteles habían desaparecido de todos los sitios donde estaban pegados. Me sorprendió la rapidez con que los carteles fueron arrancados. Israel no había anunciado todavía ninguna acción militar para recuperar a los secuestrados. Eran sólo fotografías de personas secuestradas y torturadas.

El plan de Donald Trump para lograr la pacificación de Gaza y frenar la invasión de Israel que tantas muertes ha ocasionado puede que no sea el mejor plan posible pero es un buen plan. Ninguna de las partes consigue lo que quería, la desaparición de Israel en el caso de Hamás y el control definitivo de la franja de Gaza en el caso de Israel, pero se lograría el fin de las matanzas de palestinos por parte de Israel. Ninguna guerra se parece a otra pero todas tienen el mismo sustrato, una base de odio que en ocasiones se remonta a centenares de años atrás.

El escritor norteamericano David Reiff publicó en 2012 el libro Contra la memoria (Debate, 2012) a partir de su experiencia personal como periodista en la guerra de Bosnia, a principio de los años 90. A raíz de esta guerra afirmó que el exceso de memoria colectiva condenaba a las sociedades a depender de un pasado sin posibilidad de avanzar y terminar con los enfrentamientos de ese pasado. Así, en el caso de Bosnia, las partes en conflicto recordaban fechas y acontecimientos con marcado carácter histórico y pasional de hacía 500 años. Batallas y matanzas fueron recordados en los prolegómenos de la guerra de Bosnia como si hubiesen ocurrido unos meses antes de su inicio.

Para lograr algo parecido a una paz en una región sometida a las guerras desde poco después de la Segunda Guerra Mundial, se debe seguir el hilo conductor del cómo y del por qué pero sobre todo el intento de que la violencia termine algún día, de intentarlo. Responsabilizar a Israel como única culpable de la inestabilidad crónica del Oriente Medio es negar la evidencia e impedir una mirada global que pueda suponer el fin de la violencia. Los preparativos del atentado de Hamás, hace dos años, fue además del inicio de una matanza de 1.200 israelíes el comienzo de la invasión de Israel bombardeando edificios ante la mera sospecha de que un terrorista de Hamás se escondía en uno de ellos.

Poco ha importado durante estos dos años las muertes de gazatíes a los responsables de Hamás, cómodamente instalados en Catar, que lanzaron un ataque terrorista para provocar la reacción de Israel, para terminar con el acercamiento de Israel a varios países árabes después de años de intermediación de la ONU, la Unión Europea y de EEUU y sabiendo que la respuesta del Gobierno de Israel, dominado por ultranacionalistas, iba a ser muy violenta. Como he dicho el plan de Trump no es el idóneo pero en las actuales circunstancias es el único posible. Una administración que controle a Israel y que deje bien claro a los terroristas de Hamás que desaparecen por las buenas o por las malas.

Especial importancia tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás va a tener la actitud de los países circundantes. Llamó la atención que tras el comienzo de la invasión terrestre de Gaza por parte de Israel lo primero que hicieron los supuestos países hermanos de los palestinos, como Egipto, fue cerrar sus fronteras a cal y canto dejando bien claro que no iban a permitir la entrada en sus países de un solo gazatí ante la sospecha de que terroristas de Hamás se aprovecharan de la coyuntura para huir y entrar por las fronteras.

La paradoja, por tanto, es que los habitantes de la franja de Gaza tienen una oportunidad para la paz gracias a la Administración de EEUU. Ni la flotilla de barcos sirvió para nada ni las protestas en ciudades de Europa han logrado parar el genocidio en Gaza. Ojalá sea el principio del fin por el que Israel entienda que si quiere tener algún día una existencia segura debe permitir que otros la tengan pero al mismo tiempo los países del Oriente Medio deben asumir que Israel existe y va a seguir existiendo porque tiene derecho a ello.