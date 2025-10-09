Opinión | Tribuna
Al sud, on resisteix el futur
Parlar de nacionalisme valencià a Alacant pot semblar parlar de resistència, o de memòria. Però, en realitat, és parlar de futur. Potser perquè molts encara intenten presentar la nostra ciutat com un espai alié a la tradició valencianista, com si ací no haguera existit mai la consciència de “País Valencià”. No obstant això, les alacantines i els alacantins ens obstinem i ens continuarem obstinant a demostrar el contrari. On resisteix la valencianitat? Al sud. On resisteix la llengua? Al sud. I on es juga el futur del País Valencià? Spoiler: també al sud.
Per això, convé entendre que el valencianisme no és una idea abstracta que algú, des de València, pretenga imposar als alacantins. Molt lluny d’això, l’Alacant del 2025 és el resultat de sotmetre’ns a diverses pressions que fa que la ciutat siga així. Per un costat, la pressió de Madrid, que ens vol reduir a la categoria de platja pròpia i/o parc temàtic de cap de setmana. La de València, que massa sovint ens observa amb paternalismes i desconnexió. Però sobretot la pressió interna, la més corrosiva i que patim per la deriva d’esborrament identitari a la qual ens han empés dècades de governs del Partit Popular. La pel·lícula Enemigos, rodada a la nostra ciutat, reflecteix bé estes tensions: les capes que componen esta estimada ciutat i que fa que uns pocs barris xafen la resta, són les línies invisibles que travessen Alacant, i per línies vull dir que hi ha literalment línies que marquen, ja que no és el mateix baixar a Pintor Gastón Castelló que a Miriam Blasco, por lo que sea.
Tanmateix, el valencianisme a Alacant no és només un exercici de memòria ni una reivindicació cultural o lingüística, que també. És una manera d’enfrontar els grans reptes del present: quan l’emergència climàtica amenaça la nostra costa, quan tantes alacantines són expulsades perquè ja no poden llogar o comprar un pis a la seua ciutat, quan el barri on naixes determina els serveis públics que rebràs. Però, humilment, i que em perdone Joan Fuster, el valencianisme és la vida quotidiana que resisteix: els moviments veïnals que lluiten per millorar la ciutat, les associacions culturals que mantenen vives les nostres tradicions o les plataformes que defensen la sanitat i l’educació públiques. Eixe és l’impuls valencianista que Alacant necessita per recordar qui és.
Perquè Alacant és memòria, és futur, és innovació, és cine, és acollida, és diversitat, és feminisme. Però també és el castell de Santa Bàrbara, és les Fogueres, és Tabarca, és l’Esplanada i és el Mercat Central. És, en definitiva, una ciutat que conté totes les contradiccions i totes les promeses del País Valencià.
Així, el nacionalisme valencià pot, i ha de ser, un discurs integrador que done la benvinguda a qui vulga formar-ne part, bastint ponts entre l’Horta d’Alacant i el Districte Digital. Entre la tradició que ens arrela i les oportunitats que ens projecten.
Em reconec alacantina sense complexos, com em reconec valenciana. Eixa falsa oposició entre les dues coses em sembla antiquada i, a més, estèril: només serveix per a afeblir-nos. Defense la meua ciutat davant tots, no renuncie a la singularitat del sud i alhora afirme que eixa singularitat troba sentit dins un projecte més ampli: feminista, compromés amb els drets socials, amb la sostenibilitat i amb la dignitat del poble alacantí, del poble valencià. La meua identitat com a alacantina, com a valenciana no és per a mi un luxe, sinó la base sobre la qual vull construir una ciutat més justa i cohesionada.
