15 años de cuadernos viajeros

El 13 de agosto de 1980 se inauguraba en Elche el MACE (Museo de Arte Contemporáneo de Elche), creado en la década de los setenta por los artistas plásticos del Grup d’Elx (Sixto Marco, Albert Agulló, Toni Coll y Joan Castejón). Un museo vivo, comprometido con la sociedad, cuya misión era acercar el arte a la gente. Dirigido por los propios artistas.

Apenas un par de años después, los impulsores del espacio artístico ya estaban divididos en dos bandos irreconciliables, los que abogaban por mantener y desarrollar una colección monográfica del arte social español y los que preferían unas paredes predispuestas para ir mostrando las últimas corrientes artísticas. Los ochenta traían al panorama artístico global, otra vez, posturas más individualistas y subjetivas. Eran los tiempos de ARCO (Feria de Arte Contemporáneo) y de la Movida madrileña.

El 24 de noviembre de 1987, tres artistas locales con obra en el Museo, Andreu Castillejos, Casto Mendiola y Juan Llorens, crean Esbart Zero (Grupo Cero). El colectivo artístico organizaría un programa de exposiciones y acciones dentro y fuera del país y adoptaría la forma de un gabinete pedagógico libre dirigido a concienciar sobre el arte y el mercado artístico. Exponíamos nuestras obras en centros escolares y manteníamos charlas con el alumnado, dábamos «Dibujo» en las actividades extraescolares de los colegios y pintábamos murales colaborativos con los niños. Esbart Zero, con sus tiernas caricaturas del «artista-genio» aparecidas en la prensa local, se fue acercando a la gente común y presentaba al Museo como algo muy importante que se debía mantener para la educación artística.

En la primera quincena de agosto de 1991, los grupos Esbart Zero, de Elche, y Kunst for Livet, de Dinamarca, y el pintor argentino afincado en la ciudad Jorge Andrada, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche (alcalde Manuel Rodríguez) y empresarios de la pintura (pinturas «El Peix» y proveedores), organizan el Proyecto Víbora o pinturas murales sobre el lecho del río Vinalopó. Una experiencia de arte colaborativo con la inserción por primera vez de las expresiones de los niños y la participación ciudadana. El MACE nos contemplaba trabajar sin listas separatistas orgulloso y feliz.

Cuadernistas en acción. / INFORMACIÓN

En 2014 volvimos a repintar el río con nuevos diseños y más superficie disponible, con la entrega total del Ayuntamiento de Elche (alcaldesa Mercedes Alonso), superando con creces la hermosa historia de arte democrático del año 1991. El llamado Proyecto Víbora II contaba en la organización con los artistas urbanos más representativos de la ciudad y sus múltiples influencias nacionales e internacionales. En el maravilloso entusiasmo, la Víbora se prolongó hasta los contenedores de vidrio de la ciudad. El Museo es que nos amaba.

El 16 de octubre de 2010, en el Taller de Pintura de la Escuela de Adultos «Mercé Rodoreda», de Elche, dirigido por Juan Llorens, se crea el colectivo «Cuadernos Viajeros», agrupación sin ánimo de lucro para dibujar in situ y conectar más profundamente con nuestro entorno. La buena disposición del alumnado y la suerte de contar entre los compañeros con una doctora en Robótica, Mireia Sempere, y un historiador independiente, Ramón Sempere, su padre, haría que se diese forma a la herramienta didáctica más bonita y libre para aprender a dibujar. Mireia nos diseñaría la web www.cuadernosviajeros.com y Ramón coordinaría nuestras actividades.

Todos los sábados por la mañana, de 10 a 13 horas, los componentes de Cuadernos Viajeros, de todas las edades y profesiones, nos reunimos para dibujar del natural en los diversos puntos de la ciudad o el municipio. Aprendemos los unos de los otros. Nos mostramos y comentamos los trabajos del día alrededor de cervezas y fuentes de calamares y enseñamos los dibujos en Internet. El Museo nos mira y se siente vivo.

En abril de 2014 tenía lugar en la ciudad el I Encuentro de dibujantes urbanos en Elche con el tema «Dibujando entre Palmeras», organizado por Cuadernos Viajeros y la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Visitelche y reconocidos comercios de bellas artes, con la participación de los dibujantes locales y los venidos de fuera. Desde entonces, todos los años se repite el Encuentro proyectando las estampas más bonitas y actuales de la ciudad en nuestros cuadernos y por todo el mundo. El MACE es que no cabe.

La tarta con la que se conmemoró el XV aniversario. / INFORMACIÓN

Este mes de octubre de 2025, los dibujantes de Cuadernos Viajeros celebramos los 15 años de la fundación del grupo. Durante todo este tiempo el colectivo se ha ido nutriendo de amantes del dibujo que han optado por dibujar en grupo. Nos inspira el movimiento Urban Sketchers (Dibujantes Urbanos) creado por el artista y periodista catalán Gabriel Campanario en 2007, en Seattle (EE UU), así como todos los naturalistas y aventureros perdidos por tierras lejanas. El Museo espera exponer nuestros cuadernos cargados de cocodrilos, gorilas, anacondas y tribus sin móvil cuando volvamos de nuestra estancia en la selva misteriosa.

La enorme simpatía que Cuadernos Viajeros ha despertado en la sociedad hace que se cuente con nosotros en numerosos eventos institucionales y populares, así como ediciones conmemorativas o de protocolo como «Elx Dibuixat», «Museo Escolar de Pusol» y «Clot de Galvany». A destacar las autoediciones de libros de Cuadernos Viajeros con recopilatorios de los dibujos realizados por el colectivo durante estos 15 años.

Cuadernos Viajeros es una agrupación de dibujantes sobre cuadernos que desea acercar el dibujo a la ciudadanía siguiendo el espíritu de servicio del Museo de Arte Contemporáneo de Elche. Felicidades a los dos. Continuará…