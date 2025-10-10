60 años de Radio Clásica

Radio Clásica cumple 60 años. Modifica su programación e incrementa el número de estrenos respecto a temporadas anteriores. La Orquesta de RTVE se creó en 1965, hace también sesenta años, y desde entonces TVE emite sus conciertos. Lo que ocurre es que mientras solamente existieron los canales públicos salieron en antena a un horario estelar. Los conciertos transmitidos por La Primera iban a mediodía de los domingos. Los que emitía el UHF se instalaban entre las ocho y las diez de la noche.

Cuando llegaron las televisiones privadas la música clásica encontró su nicho a las ocho de la mañana de los sábados y domingos, y ahí sigue. Lo mismo da que sea Ruth Lorenzo la que canta temas de Tina Turner acompañada por la Orquesta y Coro de RTVE dirigidos por Raúl Benavent, que se emita desde la catedral Santo Domingo de la Calzada una Misa Tango con pareja de baile incluida. Los Conciertos de La 2 son un cajón de sastre donde cabe cualquier tipo de música.

Además de las habituales transmisiones en directo desde la Fundación Juan March, el Teatro Monumental con la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE y desde el Auditorio Nacional con la Orquesta y Coro Nacionales de España, Radio Clásica amplía notablemente su cobertura nacional para emitir prácticamente desde todas las regiones de España. Como novedades, destaca la programación de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de óperas desde Les Arts de Valencia. Además, se refuerza el vínculo con la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, duplicando el número de conciertos ofrecidos por jóvenes promesas de la interpretación en el ciclo ‘Suite de mediodía’, y se estrenan nuevas colaboraciones con el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque e Ibermúsica. Muchas de ellas se ven después en televisión. Para madrugadores con buen gusto.