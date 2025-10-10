La mayor revolución del siglo XX ha sido la de la mujer. La mujer se ha incorporado al mundo laboral fuera del hogar, muchas veces compatibilizando con las tareas domésticas, casi doblando jornada. La mujer es en nuestro país casi la mitad de la población activa -la que está trabajando o busca activamente trabajo- y su tasa de actividad, es decir la proporción de mujeres en edad activa que se integran en la población activa es creciente desde hace años. En un principio en profesiones y trabajos considerados como de mujeres: cuidados en general, sanidad, servicios sociales, educación, administración. Mientras que en las fábricas, fuerzas armadas e industrias en general predominan los hombres en un 70 %. En el primer grupo la proporción es a la inversa. Sin embargo, cada vez más las mujeres están presentes en los sectores y cargos considerados “de hombres”. Las mujeres obtienen mejores resultados académicos. Son la mayor parte en casi todas las carreras universitarias. Y lo van siendo en las carreras técnicas. Incluso la mayoría de los jueces son juezas, aunque esa proporción todavía no se refleja en los tribunales superiores ni en las audiencias provinciales.

Todo lo anterior es bien sabido, aunque nunca está de más recordarlo, porque no pocos se niegan a reconocer esa realidad. El cambio está teniendo importantes repercusiones sociales económicas y políticas. La “revolución silenciosa” como la ha llamado Claudia Goldin (Nobel de Economía en 2023) no ha terminado. Es una revolución global aunque está mas avanzada en Europa y Norteamérica que en otros países, y muy reprimida en otros, como los musulmanes.

En el aspecto económico no es que las mujeres no trabajaran antes, sino que para los economistas no era trabajo productivo o retribuido. Las mujeres han sido las cuidadoras de los niños, de los mayores y de la casa, y en muchas ocasiones han trabajado fuera de su casa en el servicio doméstico, limpiando o cuidando otros niños,-de “chachas” o madres de leche-, y en las faenas ganaderas y del campo. También durante la industrialización mujeres y niños fueron en muchas ocasiones, al principio al menos, la mayoría de la mano de obra industrial. Siempre cobrando en negro, su trabajo no se contabilizaba en el PIB, ni tenían derecho a pensión porque no cotizaban. Con los primeros gobiernos socialistas en la España democrática, la instauración de las pensiones no contributivas fue una pequeña reparación para la injusticia que ha supuesto históricamente su trabajo en negro, no reconocido por la economía, ni los gobiernos.

En el aspecto social la mayor presencia de las mujeres en la población activa sin duda tiene relación con la reducción de la natalidad. Las mujeres se integran plenamente en la vida laboral y, al igual que los hombres, quieren hacer carrera profesional en cualquier ámbito y sector, y tener hijos interrumpe o, en el mejor de los casos, dificulta su crecimiento profesional. La planificación familiar- en particular la píldora- hace que ellas también decidan el momento en que desean tener hijos. Con el preservativo planifica el hombre. La carrera profesional de la mujer es un cambio fundamental, incluso más que su incorporación a la vida laboral. En primer lugar, porque la presencia de la mujer en puestos directivos y de responsabilidad supone una mayor competencia para los hombres; en segundo lugar, porque pueden exigir que el hombre comparta las tareas domésticas y de cuidados de menores y mayores; y en tercer lugar, porque le da una mayor independencia y autonomía no sólo en el ámbito laboral, sino también en el doméstico.

Políticamente la ocultación del trabajo femenino llevaba aparejada su invisibilidad en la vida política hasta que consiguieron su derecho al voto y a ser candidatas y ocupar puestos electos hasta el punto de conseguir listas y órganos de gobierno paritarios. La extrema derecha busca el apoyo de los jóvenes resentidos, muchos de los cuales culpan a la sociedad y a los movimientos feministas y “progres” de “no ofrecerles las oportunidades que merecen. Y lo que es peor, muchos culpan a las mujeres”, lo que es falso (Paul Krugman. Mujeres, hombres y empleos). Ni Trump y sus MAGA, ni Abascal y los suyos ofrecen soluciones que no sean la vuelta atrás a “la mujer la pata quebrada y en casa”, pero tienen ahí un importante caladero de votos. Por eso Vox obtiene una proporción alta de votos entre los varones jóvenes de 18 a 25 años. Seguiremos en otra semana con la ultraderecha y los jóvenes.