El último dinero de la II República. La FNMT en Aspe

La ofensiva de las tropas rebeldes contra Castellón, en abril de 1938, hizo que las factorías de la FNMT, establecidas en esta ciudad desde noviembre de 1936, buscaran un nuevo emplazamiento para seguir con su producción.

Se nombraron tres comisiones para la elección de su nueva ubicación y, dos semanas más tarde, después de una búsqueda intensa por las provincias de Valencia, Alicante, Albacete y Murcia, en las que se visitaron diferentes poblaciones de alguna importancia y cuantos lugares se habían indicado que pudieran reunir condiciones para su instalación, se decidió su emplazamiento. Se eligió la localidad de Aspe, en Alicante, que reunía: «… agua abundante, amplios locales, proximidad prudencial al ferrocarril y puertos marítimos, tres compañías eléctricas con tres redes, viviendas para los obreros y sus familias, buena situación en zona provista de bastantes alimentos…».

Una vez comunicada la decisión al Ayuntamiento, en la sesión del tres de junio de 1938, se expresa que «la Corporación acoge con simpatía la noticia, acuerda por unanimidad se notifique tanto al ministro correspondiente como al Sr. director de la referida fábrica la satisfacción del pueblo que tanto se honra con resolución tan acertada».

El traslado no fue tan rápido como se preveía. Uno de los camiones tardó tres días en realizar el viaje de Castellón a la localidad y el resto unas treinta horas. Más del doble de lo tardado en llegar de Madrid, que se encontraba a 415 kilómetros de distancia.

El local escogido para la ubicación de la Factoría D –acuñación de monedas– en Aspe fue un edificio dedicado a la fabricación de alpargatas. La empresa, cuyo propietario era Antonio Erades Puerto, ocupaba un local en el denominado camino de Novelda y en esos momentos había sido incautado por la UGT-CNT.

Desde ese momento, su gestión pasó a depender directamente del Ministerio de Hacienda, cuyo titular, curiosamente, tenía como segundo apellido el nombre de la localidad: Francisco Méndez Aspe, de Izquierda Republicana.

El edificio ocupaba unos trescientos metros cuadrados construidos en una planta y un anexo de unos cincuenta metros con dos plantas, donde se ubicaban las oficinas y la administración, aunque todo el complejo anexo podía superar los mil quinientos metros cuadrados. El conjunto disponía de comedor, con un despacho destinado a la cooperativa, patio con parque de coches y camiones, sala de máquinas y fundición donde se realizaban las crisoladas. La puerta se encontraba constantemente vigilada por un portero que debía impedir el paso a toda persona que no estuviese autorizada e impedir la salida de cualquier objeto de la factoría. Incluso se habilitó una piscina y solárium para los momentos de descanso, a pesar de que los horarios iban aumentando progresivamente en aras del incremento de la producción.

El puente de Toledo de Madrid en el reverso del billete de 2 pesetas. / INFORMACIÓN

Meses más tarde, la factoría ubicada en Valencia y destinada a la impresión de billetes, sellos y timbres también se trasladó a Aspe, a un edificio justo enfrente de la primera factoría. A mediados de noviembre terminaría el traslado del resto de maquinaria y personal. No obstante, es el 17 de enero de 1939 cuando se comunica al delegado del presidente del Consejo de Ministros, ya de forma oficial, el desmontaje y traslado a la nueva ubicación.

En estas instalaciones de Aspe se acuñaron en su totalidad las monedas de 25 céntimos de cobre. En el anverso se representaba la leyenda «REPÚBLICA ESPAÑOLA 1938» alrededor de dos cadenas que se cruzan y un libro con la leyenda «CIENCIA», con taladro central. En el reverso: «25 CTS» con franja de hojas de vid a la izquierda y de espigas a la derecha, con taladro central. Se acuñaron un total de 12.272.000 piezas.

Se imprimió, también en Aspe, parte de la emisión de billetes de dos pesetas con la alegoría de la República en el anverso y el puente de Toledo de Madrid en el reverso. Y la última emisión de sellos de la República dedicada a homenajear al Ejército Popular y que muchas de sus tiradas quedaron sin circular.

Por último, aquí se pusieron en circulación los sellos moneda, utilizando sellos y timbres pegados sobre un cartón circular con el escudo de la República en el reverso, ante la escasez de papel y metal que asfixiaba al Gobierno a finales de la contienda.

La ocupación de Aspe por las tropas italianas se produjo el 28 de marzo de 1939, por la tarde. Las tanquetas italianas del Raggruppamento Carristi entraron en la todavía denominada Plaza de la República y aparcaron junto a la fachada de la iglesia, en cuya puerta se ultimaban los preparativos para la celebración de un Tedeum.

Poco después, las instalaciones de la FNMT se desmontaron y se inició su traslado a la capital recientemente ocupada.