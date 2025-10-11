─ Me pregunto, JC, qué planteamiento actual se hacen los llamados hombres de izquierdas.

─ Es una buena pregunta, Pa. En este mundo actual que está siendo dividido de forma artificial entre derecha e izquierda, ambos irreconciliables, no comprendemos muy bien la postura de unos ni de otros.

─ Bueno, la derecha sí sabemos dónde está. Tiene un aire regresivo, desconfía de la ciencia, se aferra a viejos dogmas y ha contagiado ese escepticismo a todos los aspectos de la vida, incluyendo la ciencia, la medicina, el clima… Parece que lo único aceptable es ganar dinero, y los secundarismos de esa actividad no son significativos. Pero a la vez detecto una izquierda desnortada.

─ La izquierda… es cierto que ha atravesado muchas etapas históricas. Cuando surge, la sociedad es profundamente injusta, y su bandera es la lucha contra los privilegios y por la igualdad. Y hay que reconocerle que ha conseguido muchísimos logros. Solo basta recordar la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la sanidad universal, la educación pública y para todos, los sistemas de bienestar social, el desempleo, las pensiones… Muchos logros en los que laten las ideas izquierdistas. Aunque la aventura socialista en los países del este acabó como el rosario de la aurora, como bien sabemos.

─ Seguramente por despreciar el motor más importante de la actividad humana: el deseo de mejorar. Lo cierto es que actualmente todos los partidos asumen como propio el sistema de protección social.

─ Así es. El PP ha gobernado en España y ha mantenido un sistema fiscal social-demócrata, la sanidad, la educación, las pensiones...

─ ¿Quieres decir que el PP es un partido social demócrata?

─ Casi. Lo cierto es que gran parte de la política que ha hecho mientras gobernaba lo es.

─ ¿Y eso no ha descargado de ideología y practicidad a los partidos de izquierda?

─ En cierto modo sí. Por eso, los inconformistas de la izquierda buscan en otros caladeros ideológicos. Zapatero, a quien yo confunda, resucitó los conflictos entre españoles a costa de una guerra civil que parecía definitivamente enterrada con la transición. Y ahora la izquierda mira hacia el ecologismo superlativo, el feminismo, Palestina… Cualquier causa que le pueda ayudar a reivindicarse.

─ Lo cierto es que existe desde hace muchos años una cierta superioridad moral de esa izquierda, construida en España a raíz de la transición, reivindicando un pasado que no siempre es cierto.

─ En eso tiene mucha culpa la derecha, que ha hecho dejación sistemática de la cultura y no ha combatido adecuadamente ese relato.

─ Posiblemente. Pero lo cierto es que en la actualidad los ciudadanos deberían elegir entre una y otra opción desprovistos de tantos apriorismos históricos que a ningún sitio llevan. Lo único relevante es la capacidad de gestión de los líderes de uno y otro lado, su honestidad, y su capacidad para hacer progresar a las sociedades. El resto no dejan de ser más que enfrentamientos de salón, que cada vez interesan menos a los ciudadanos.

─ Sí, JC. Pero la realidad es que el mundo está polarizado entre una nueva derecha populista y autoritaria, que avanza como una oleada amenazante con todo lo que significan los principios de la democracia liberal y una izquierda anclada en un pasado que se aferra a un relato arcaico y hace del enfrentamiento y el miedo a lo que vendrá su baza más eficaz.

─ ¿Para cuándo la tercera vía, Pa: la vía intermedia?

─ Lo hablamos la semana que viene.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España