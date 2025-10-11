Una oportunidad para la patronal alicantina

A veces la Providencia escribe derecho con renglones torcidos. Así es la señora de caprichosa, ya la deben conocer, pero, llámenme agorero, lo habitual es que si alguien anda como un pato y grazna como un pato, seguramente sea un pato. La judiada que le ha hecho Mazón a Salvador Navarro, expresidente de CEV y de rebote a Joaquín Pérez, que lideraba la filial alicantina, puede ser al final hasta bueno para la provincia, lo que ya es ser optimista. A veces de alcaldadas históricas salen oportunidades insospechadas.

En esencia hay dos razones para que Mazón se cargara a Navarro. La primera es la personal, la “traición” de no servirle como muleta en la dana; la segunda es una estrategia para utilizar las instituciones económicas alicantinas como una pinza contra el gobierno de España. Es una jugada que tiene posibilidades y también muchas aristas, entre otras romper la CEV en mil pedazos. No conozco de nada al que será nuevo presidente, pero gentes que se codean con él me dicen que es de los que no ve más allá del paisaje que se atisba desde las Torres de Quart, o, lo que es lo mismo, que es más valencianista que Naranjito. O sea que lo de integrar a las tres provincias en una organización empresarial única no es precisamente su objetivo, más bien el centralizar desde el cap y casal, siguiendo ese mantra de que Alicante no existe, ni debe existir, como verso suelto y que cuanto antes se carguen las provincias, mejor será.

Conociendo el paisanaje de los empresarios alicantinos, auguro líos desde el primer día, porque predicar las reivindicaciones de Alicante, que me imagino será el primer mandamiento de César Quintanilla, va a chocar, y de que manera, con la central. Una vez que se abre esta caja de Pandora, las consecuencias son imprevisibles, por mucho que Mazón crea que puede gestionar la voladura controlada de la CEV menos complaciente y poner las instituciones a trabajar para su reelección. Lo que en resumidas cuentas es el intríngulis de esta operación: aupar a Mazón de nuevo a los altares y hacer recaer sobre Sánchez los males de la dana y los retrasos en la reconstrucción.

El victimismo de Alicante con Valencia fue la razón de ser de una poderosa Cámara de Comercio que lideró en su momento Eliseo Quintanilla, el padre de César, y una de las dos personas, Emilio Vázquez Novo era el otro, que me enseñaron el teatrillo de la política empresarial y de otros muchos ámbitos, además de mi jefe y amigo. Tengo un enorme respeto por Eliseo que fue, además, capaz de marcharse sin recurrir al mando a distancia. De hecho no volvió jamás a pisar ninguna de las sedes de la Cámara de Comercio. Ni para ver su retrato.

César tiene ante sí un reto mayúsculo, porque no olvidemos que, desde la desaparición de COEPA, la patronal alicantina no deja de ser una sucursal de las oficinas centrales que están en la capital autonómica. Con la atomización del empresariado por toda la provincia, que además es de su padre y de su madre, sin demasiados rasgos comunes, y con los todopoderosos gurús de Elche, que no deben estar del mejor humor tras la renuncia (forzada) de Joaquín Pérez, uno de los suyos, no parece sencillo articular un discurso unificado. Si además alguien tiene la brillante idea de volver a meter en la directiva al que otrora fuera defenestrado de la misma: el presidente de la Cámara, el inefable Voldemort, los conflictos están servidos. Demasiados caballos de Troya y demasiadas injerencias políticas como para que salga bien. No suele ser buena idea meter la zorra a cuidar del gallinero.

Pero hay una ventana de oportunidad, que fue la razón del éxito de aquella Cámara que presidía Eliseo: una feroz independencia y una estrategia integradora, provincial y reivindicativa. No eran entonces las organizaciones empresariales quienes sufrían el aliento en la nuca de los políticos, sino muy al contrario. He visto temblar primeros espadas autonómicos y nacionales, incluidos ministros, ante una bronca de Eliseo, que cuando se le calentaba el bocado era terrible, o una reprensión con puño de hierro y guante de seda de Emilio. Todo a mayor gloria provincial, cuando Alicante pintaba y se le escuchaba. A la fuerza, pero nos hacíamos oír.

Verdad era que lo que hacía la Cámara de aquellos tiempos tenía resonancia en la Diputación presidida por Valenzuela, enfrentada al centralismo de Joan Lerma. Ahora poco se puede esperar de ese flanco, tan beligerante otrora y tan domesticado ahora.

Va a ser interesante ver cómo, y si, César Quintanilla hace encaje de bolillos entre aquí y allí y soporta la presión de quien le ha puesto. Esto va a ser un espectáculo de primer nivel, más que un circo de tres pistas. Ya me gustaría ser uno de los trapecistas, hasta con el puesto de tramoyista me conformaba, pero me temo que en la función me toca ser espectador en silla de pista. Es la edad: O tempora, o mores, que declamaba Cicerón.