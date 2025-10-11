Pararlo a tiempo

"Jugar con fuego" *** Dirección: Delphine Coulin, Muriel Coulin

En pocas ocasiones el cine reciente ha mostrado en primerísimo plano un duelo padre/hijo como lo hace esta excelente película francesa firmada por las hermanas Coulin. Vincent Lindon ganó muy justamente la Copa Volpi en el Festival de Venecia por esta interpretación. Pero no le anda a la zaga Benjamin Voisin, a quien el mismísimo François Ozon ha elegido como protagonista de su adaptación de la novela de Albert Camus El extranjero (cuyo estreno en Alicante será el 19 de diciembre).

Jugar con fuego aborda de cara y sin contemplaciones una cuestión tan vigente y preocupante como el auge de la ultraderecha. Partiendo de un material literario, la adaptación cinematográfica se centra, como comentábamos unas líneas más arriba, en la relación paternofilial, y en el conflicto que surge cuando un padre de clase obrera (trabaja en la empresa ferroviaria SNCF) se da cuenta de que tiene en su propia casa a un hijo que se codea con los grupúsculos neonazis del lugar.

El discurso social es explícito, pero lo que interesa a las directoras, o por lo menos que lo logra enganchar a los espectadores, es el atroz duelo entre el padre y el hijo cuando, como se ve venir, sobreviene la tragedia. La emoción contenida de Vincent Lindon calza como un guante a este personaje que él hace grande. El progenitor se pregunta una y otra vez cómo ha sido posible no parar a tiempo ese huevo de la serpiente. Pero no hay respuestas. Sólo una realidad descarnada y brutal.