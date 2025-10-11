Sanidad Española: la eficiencia que se cobra en médicos agotados

Protesta ante el Ministerio de Sanidad / N.S.

España aparece en los ranking internacionales como ejemplo de eficiencia sanitaria. Con menos gasto que Francia o Suecia consigue cifras similares en mortalidad prevenible. Orgullo nacional.

Pero conviene mirar detrás de la vitrina: esa eficiencia se sostiene sobre médicos exhaustos, salarios mediocres y contratos temporales que rozan lo absurdo.

La población disfruta de una esperanza de vida envidiable, mientras sus médicos sobreviven a base de papeleo, guardias interminables y la sensación de que su vocación importa menos que el calendario electoral. El dato es revelador: más de la mitad admite sufrir burnout. El sistema presume de salud, pero sus profesionales están enfermos de cansancio.

Mando sin liderazgo

La gestión sanitaria española sigue atrapada en un modelo rancio: jefes que mandan, políticos que rotan y médicos que no cuentan. Cada gobierno desembarca con nuevos directivos de confianza y nuevas órdenes, casi nunca con un plan serio. El resultado es previsible:

- Profesionales desmotivados, convertidos en burócratas a la fuerza.

- Pacientes atrapados en listas de espera que crecen como malas hierbas.

En España, mandar parece más importante que liderar. Y la diferencia no es semántica: en sanidad, esa diferencia se traduce en vidas.

La exportación de talento

Miles de médicos han decidido que ya es suficiente y se han ido. ¿Capricho? No. Simple supervivencia:

- En Alemania ganan hasta un 40 % más.

- En Irlanda trabajan con menos carga asistencial.

- En los países nórdicos los sistemas digitales funcionan y alivian la burocracia.

- Y, sobre todo, allá los contratos estables son norma, no excepción.

Mientras tanto, España invierte en formarlos para después regalarlos al extranjero. Un negocio brillante… pero para los demás.

Las soluciones, conocidas y postergadas

No hay misterio. La lista es clara y repetida hasta el cansancio: Estabilidad laboral desde el inicio. Sueldos dignos y competitivos. Menos burocracia, más personal de apoyo. Una Atención Primaria reforzada y reconocida. Liderazgo real en lugar de jefatura autoritaria. Una carrera profesional que premie la investigación y la docencia.

¿Por qué no se aplican? Porque requieren visión a medio y largo plazo, algo incompatible con un ciclo electoral de cuatro años. Además, los cargos directivos siguen respondiendo más a la lealtad partidista que al criterio técnico.

El espejismo de la eficiencia

España presume de tener una sanidad barata y eficiente. Pero la factura invisible la pagan quienes sostienen el sistema. La paradoja es grotesca: un modelo de éxito internacional que maltrata a sus propios profesionales.

La pregunta, tarde o temprano, caerá sobre la mesa: ¿queremos seguir celebrando estadísticas mientras nuestros médicos hacen fila en el aeropuerto?

Porque si no se cambia de rumbo la «eficiencia» será recordada como lo que siempre fue: un espejismo sostenido por el sacrificio de quienes, cansados de esperar, decidieron irse.