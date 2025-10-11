La venta del Palas de Alicante o sujétame el cubata

La cosa es como sigue. Con una sede en propiedad en el antiguo hotel Palas para cuya compra y rehabilitación (22 millones en total) se contó con dinero público, la Cámara de Comercio de Alicante, que preside Carlos Baño, acuerda alquilar hasta septiembre de 2043 parte del edificio Panoramis, ubicado en el puerto y no muy lejos del anterior, por cerca de medio millón al año.

Una cantidad a la que hay que sumar el acondicionamiento de lo que fueron los cines del centro comercial para adecuarlos a las necesidades de la entidad cameral.

Hablamos de un proyecto de reforma de más de tres millones, para el que vuelve a haber una inyección de fondos públicos: una ayuda directa de 1,5 millones de la Generalitat que preside Carlos Mazón, quien conserva en la Cámara su plaza de director gerente para cuando deje la política (o la política le deje a él) y cuya buena sintonía y proximidad con Baño, pregonada por los propios interesados a los cuatro vientos, está fuera de toda duda.

Un proyecto que había que modificar

Seguimos. Inicialmente la Cámara pretende ejecutar los trabajos en su nueva sede de Panomaris con una declaración responsable, a lo que el Ayuntamiento no se aviene indicándole que precisa licencia de obra mayor.

El permiso se pide, pero con un proyecto que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo plantean que se modifique en lo que respecta a una planta fuera de ordenación cuya supresión consideran imprescindible para que se pueda dar luz verde.

Haciendo oídos sordos a esa advertencia, la Cámara continúa con las obras hasta que este diario desvela, en los primeros días de abril, la falta de licencia. Baño opta entonces por paralizar lo poco que queda por hacer. 48 horas después, la Policía Local constata tanto que los trabajos están detenidos como la existencia de esa naya que contraviene la normativa urbanística, tal y como poco como después se le comunica formalmente a la entidad concluyendo de nuevo que solo eliminando esa altura se podrán legalizar los trabajos.

Carlos Baño sobre la licencia de obra de la sede de Cámara: "Hemos presentado lo que teníamos que presentar" / Áxel Álvarez

El Puerto, de perfil

Eso ocurría entre finales de la primavera y principios de este verano con una Autoridad Portuaria primero de perfil, después echando balones fuera y proclamando que el urbanismo es competencia municipal, (lo que es obvio pero no óbice para un necesario control, como se ha evidenciado en este caso), y al final instando al Ayuntamiento a que se abstenga de dar licencias en su territorio.

El complejo Panoramis es una concesión que se encuentra en zona de dominio público bajo la competencia del organismo que preside Luis Rodríguez, que no es quien firma esta última comunicación, como él o el director del Puerto, Carlos Eleno, habían venido haciendo hasta ese momento en lo tocante a este tema. En esta ocasión, y ya con la Abogacía del Estado de por medio, lo hace el secretario general.

Baño, enrocado

Con este conflicto urbanístico pendiente de resolver, con Baño enrocado en su idea de no demoler la polémica planta (únicamente se compromete a no usarla, como si eso solventara el hecho de que se haya levantado sin deber hacerlo), y la sede del puerto inutilizada por tanto, y apremiándole a dejar el edificio que venían ocupando frente al Teatro Principal desde que se fueron del Palas, en medio de este maremágnum, decía, es cuando comienzan a visibilizarse unas presiones más propias de puerta de discoteca que de lo que se espera de instituciones como una Cámara de Comercio, una Diputación o la propia Generalitat.

La sede que la Cámara de Comercio ha alquilado al Ayuntamiento de Alicante, ubicada en el antiguo hotel Palas. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Coacciones

La primera coacción pretendía que, frente a lo declarado en su momento por el alcalde, Luis Barcala, (del PP al igual que Mazón o el presidente de la Corporación provincial, Toni Pérez), fueran técnicos de la Conselleria de Territorio y no del Ayuntamiento quienes dieran las claves para solucionar una irregularidad urbanística que, hoy por hoy y a tenor del informe emitido por la Concejalía de Urbanismo, pasa sí o sí por la eliminación de esa altura.

Frustrado este intento después de que, tras hacerse público, Barcala aclarara que solo se trataba de una «posibilidad» más remota que factible, ha llegado la segunda andanada. Esta, aún sobre la mesa y tacahada por la oposición en bloque de "chantaje", encierra el intento de echar al Ayuntamiento del Palas, donde lleva en régimen de alquiler desde 2014 y tiene ubicados servicios como el de Atención e Información Ciudadana (SAIC) y el Registro General, además de concejalías como Turismo y Recursos Humanos.

Desahucio que devolvería el histórico inmueble a manos de Baño, pero no para destinarlo a sede de la Cámara, como el sentido común marca, sino para venderlo a la Diputación, que lo ha tasado en 10,5 millones.

Más dinero público

Una operación que se sufragaría de nuevo con dinero público (y ya van…) para, supuestamente, instalar ahí la sede de Suma cuando la agencia tributaria provincial ya tiene una ubicación concreta, y hasta bautizada con su nombre, en el proyecto del futuro Palacio de Congresos al que la Corporación que preside Pérez ha apalabrado una aportación de 50 de los 65 millones en que está presupuestado.

Abortados en principio los dos intentos de forzar al Ayuntamiento a bendecir la actuación llevada a cabo por una corporación de derecho público, como es la Cámara, a todas luces contraria a la normativa urbanística, como concluyeron sin ambages los técnicos municipales y que a buen seguro no se le permitiría a un particular, queda por saber si las extorsiones van a acabar aquí o si, teniendo en cuenta la deriva que está tomado el asunto y el nivel demostrado, acabaremos escuchando cómo uno de ellos le pide a su amigo que le sujete el cubata. Al que, no lo olvidemos, estamos además invitando todos.