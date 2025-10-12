Se acabó la farsa

Investidura de Vicente Cases como alcalde de Benejúzar en junio de 2023 / INFORMACIÓN

He sido muy crítica con el gobierno local de Benejúzar. Con todo el gobierno local de Benejúzar: tanto el oficial como el de la cara B. Y lo he sido porque es mi obligación como concejala de la oposición, como única oposición, que solo tiene una cara, que es la quedamos siempre y encada ocasión mi compañero Joaquín Gumbao y yo.

Porque el Ayuntamiento de Benejúzar ha tenido desde junio de 2023 un gobierno oficial y otro de cara B. Un gobierno de concejales con delegaciones, todos del Partido Popular, y otro con concejales del PSOE, sin delegaciones pero con sueldo. Con un solo sueldo: el del portavoz socialista en mi pueblo, que ha cobrado este tiempo simplemente por una razón: no hacer oposición. Algo muy difícil de explicar a los 1.131 votantes del PSOE en las últimas elecciones, a los que les ha sido complicado, muy complicado de asumir, que su candidato estuviera a sueldo de un alcalde del PP y no para trabajar, sino justamente para mirar hacia otro lado. Algo igualmente extraño de explicar para los 1.481 votantes del PP que vieron a su candidato llegara la alcaldía y ponerle sueldo al portavoz del PSOE por el trabajo de “coordinar”a su propio grupo, el socialista, que se ve que venían tan desordenados y descoordinados tras las elecciones que necesitaban de un trabajo tan arduo que se valoraba en 33.000 euros al año, solo algo menos que los 37.000 euros del propio alcalde.

Para que lo tengamos claro: ha cobrado más López Arenas en este tiempo por coordinar a sus otros cuatro concejales socialistas que dos concejales del PP por gestionar, uno, Fiestas, Imagen Urbana y Mantenimiento, y Deportes, y otra, Comercio, Hostelería, Industria y Agroalimentaria, Educación y Cultura, y Turismo, porque estos dos han cobrado menos de 16.000 euros al año cada uno, menos de la mitad que el gran “coordinador”, que desde luego ha tenido un sueldo que ni han olido otros tres concejales del PP que se encargan de Infraestructuras, Comunicación y Nuevas Tecnologías, Medio Ambiente, y Sanidad y Bienestar Animal (uno de los tres), Mujer e Igualdad, y Bienestar Social (la segunda), y Empleo, Juventud y Mayores, y Residentes Extranjeros (el tercero de ellos). Es decir, tres concejales en labores de gobierno municipal que algo más, seguramente, habrán tenido que hacer para todo su pueblo que coordinar a cuatro concejales, tarea que solo es útil para el grupo socialista.

Por eso, desde el principio de este mandato en Benejúzar, los dos únicos concejales dela oposición real dijimos que esto era un camelo y que nos daban gato por liebre. Que el alcalde se estaba comprando con un sueldo una oposición amable y confortable que no le tosiera. Una oposición que, por ejemplo, ni ha aportado ni ha protestado cuando no hay un presupuesto en 2025 en Benejúzar que tape los agujeros de una gestión deficiente. Y es que, si ha habido mayoría más que absoluta para sacar adelante esos presupuestos en 2025¿por qué aún no tenemos cuentas actualizada? ¿Por qué ni pío desde las sillas del PSOE?

Quienes hemos apostado, y la defendemos, por la política del acuerdo y del consenso siempre celebraremos que los dos grandes partidos se entiendan, pacten y favorezcan así el interés de los vecinos. Que PP y PSOE alcancen consensos siempre será una buena noticia, por supuesto. También en Benejúzar. Lo que no lo será es que el único acuerdo sea que el PP le ponga sueldo al PSOE para que la oposición se dedique a sestear plácidamente sin rechistar. No lo será que quien gestiona el Ayuntamiento de Benejúzar hayan sido once concejales de PP y PSOE que hoy ya no se entienden. Pero que no se entienden no por una cuestión de gestión municipal, con lo que la retirada del sueldo del portavoz socialista por el alcalde popular sería entonces una consecuencia lógica. El tema es que los socialistas solo han empezado a votar que no a las propuestas de los populares cuando se le ha quitado el sueldo al portavoz de los primeros. Y eso no es trabajar por tu pueblo, sino por tu bolsillo.

Nos han tenido dos años y pico engañados con lo de que no había ningún pacto. Ahora ya reconocen que sí lo hubo, cuando ha saltado por los aires. Su discusión de si son galgos o podencos es si fue un pacto “de gobierno” o “de gobernabilidad”, o si se iban a repartir la alcaldía alternándose cada dos años. Que hablaron y ni saben lo que hablaron, vamos… Lo que nunca fue, como dijimos y ahora ellos mismos ya han reconocido de manera expresa, es un pacto, transparente y claro, por los benejucenses.

Así es que, los pactos, quien los quiera, y sobre todo en política, siempre con luz y taquígrafos.

Rosa García es concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benejúzar