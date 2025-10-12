Aprender de la dana

Hace ya casi un año esta región sufrió uno de los desastres naturales con más víctimas de nuestra historia. Frente a este hecho se hace necesario meditar sobre lo sucedido y tratar de aprender de los errores cometidos; aunque hay que decir que en una reciente alerta nuestros políticos ya se han comportado algo mejor.

El mayor riesgo natural en nuestra región proviene de las inundaciones que se producen por las fuertes lluvias otoñales y la incapacidad de nuestro sistema hídrico para evacuar toda el agua hasta el mar, sin que se produzcan inundaciones. Problema que se agrava con la edificación en la proximidad de los cauces hasta estrangularlos y la construcción sobre zonas húmedas costeras a base de urbanizaciones residenciales y polígonos industriales o de ocio. Y es que siempre ha resultado mas barato comprar un humedal costero que un campo de limoneros. La zona geográfica de Valencia y Castellón tiene además una endiablada orografía ya que la meseta central situada a mil metros de altura desciende hasta las llanuras costeras en apenas ciento cincuenta kilómetros generando fuertes pendientes.

En cuanto a la ordenación del territorio hoy disponemos de criterios para actuar en zonas inundables. El Patricova (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) es un plan con criterios para ordenar las nuevas urbanizaciones. ¿Y lo existente? Necesitamos introducir criterios para actuar sobre lo ya edificado que suponga un riesgo por su situación de inundabilidad.

Hay que señalar también que durante el episodio de la dana se produjeron lluvias anormalmente altas (hasta 750 litros/m2) que sobrepasaban las previsiones de los organismos pertinentes. Una primera conclusión es que en un escenario de cambio climático podemos enfrentarnos a catástrofes que sobrepasen las previsiones hechas. Y es que ha aumentado el grado de imprevisibilidad de los hechos atmosféricos. Imprevisibilidad que siempre ha existido. Recuerdo cuando me hablaban sobre aquel sabio de nuestro pueblo -el tío Maset- al que le preguntó el Ayuntamiento si llovería al día siguiente, en que tenía prevista la visita a la ciudad el rey Amadeo. El tío Maset subió al campanario de Santa María, contempló el cielo y las nubes y tras un largo periodo de observación bajó y dijo: «Pot ser que ploga o pot ser que no ploga». Obsérvese que el vaticinio tenía el cien por cien de probabilidad de cumplirse pero servía para bien poco.

Un elemento a resaltar y que produjo efectos nefastos fue la falta de comunicación entre organismos técnicos (Aemet, CHJ) que debían transmitir la peligrosidad de lo que estaba sucediendo y los organismos políticos que tenían a su cargo la toma de decisiones. O los técnicos no se explicaron bien o los políticos no entendieron las advertencias. También es posible que no se identificara acertadamente el problema. Desde un punto de vista técnico la vigilancia sobre los elementos del sistema hídrico que podían fallar fue errónea. La CHJ se dedicó a inspeccionar el lugar equivocado: la presa de Forata, que estando vacía se llenaba a una velocidad alarmante; mientras que no prestó la debida importancia al barranco del Poyo. La vigilancia de barrancos parece que no es su fuerte. Resulta necesario mejorar la vigilancia de estos barrancos secos; pues escuchar que solo existía un medidor de caudal en el barranco del Poyo y que dejó de funciona al llegar a un determinado nivel sin que saltaran las alarmas, resulta un tanto surrealista. Lo cierto es que a nadie le preocupó el barranco del Poyo. Resulta evidente que necesitamos una red de vigilancia con suficientes detectores capaces de emitir alertas sobre todos los barrancos potencialmente peligrosos de nuestra comunidad. ¡Y eso en tiempos mínimos!

En cuanto a la gestión política de la dana la respuesta fue tan lenta que el aviso de posible catástrofe se emitió cuando ya se estaba produciendo lo peor. Y es que parece que ninguno de los que gestionaban la catástrofe entendió la importancia de lo que tenía entre manos. Sorprende las ausencias, a veces para acudir a nimiedades, en momentos clave. Creo que nos hemos dotado de un sistema de gobernanza demasiado complicado que hace que en grandes catástrofes en las que los distintos niveles del estado deben colaborar se produzcan enfrentamientos políticos, descoordinación, improvisaciones y falta de liderazgo. Es necesario disponer de una mejor legislación que deje claro quien se pone al frente de una catástrofe y que capacidad se le otorga para utilizar todas las defensas disponibles.

Por último, ha quedado evidenciada la falta de una cultura sobre prevención de catástrofes, cierta formación básica sobre como actuar, por ejemplo aprender que en caso de riada no se puede bajar al sótano a sacar el coche. Impresiona la cantidad de gente muerta tratando de salvar su coche. También impresiona la cantidad de coches que al día siguiente se amontonaban en las calles. En fin se hace necesario tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad, estar mentalizados para las catástrofes y crear unos organismos de defensa con una eficacia aceptable.