Esquivando la justicia

Entre aquello que consideramos justo y su contrario, suele haber una infinidad de posibilidades, dependiendo de quién lo analice, de qué se trate o con qué objetivo se haga. Por eso estamos tan lejos de que la llamada justicia sea indiscutiblemente equitativa, equilibrada y que no medie en ella abuso o presión alguna.

El pueblo llano, el que la utiliza y la sufre más contundentemente, sospecha que no existe una jurisprudencia ecuánime, porque se encuentra presuntamente mediatizada, interpretada e influida por los que la promulgan y la imparten, amparados en el llamado «espíritu de la ley».

Desde la sabiduría popular, se derraman refranes que insisten en lo fútil e inane que puede llegar a ser, desde la famosa maldición gitana de «pleitos tengas, y los ganes» hasta el «más vale un mal acuerdo, que un buen juicio». La cuestión fundamental es que no hay persona sensata e inteligente, que se adentre en los tribunales y salga satisfecho.

Existen dos caminos para caer en el embrollo judicial, el voluntario donde se precisa tener un motivo justificado para que un tribunal dirima sobre algún asunto que podría haber quebrantado tus derechos y el involuntario donde entras a la fuerza como testigo de un delito, por trasgredir alguna norma o por ser elegido miembro de un jurado popular.

Los procedimientos son tan sumamente complejos que un tribunal puede sobreseer una causa, otro abrirla de nuevo y un tercero archivarla definitivamente sin posibilidad de apelación. También cabe la contingencia de que un juez condene y otro absuelva ante una misma causa, de ahí la interpretación y el espíritu de la ley que mencionábamos.

No deja de ser algo chocante para un leguleyo, que los que se dedican a promulgar leyes sean sus señorías, miembros del parlamento y del llamado poder legislativo, que se supone que beben de la voz de la calle para inspirarse en la elaboración, discusión y aprobación de nuevas leyes que rijan los destinos de millones de ciudadanos.

Ser miembro del poder legislativo significa, además, estar aforado, tener inmunidad e inviolabilidad ante la justicia. Muchos de nuestros legisladores gozan de este privilegio prácticamente de forma vitalicia, dado que están una legislatura tras otra perteneciendo al parlamento o al senado, de tal forma que les resultará difícil saber qué significa ser un ciudadano susceptible de ser juzgado, absuelto y/o condenado.

Todo este galimatías que sostiene el Estado de derecho podría llegar a ponerse en duda, cuando no todos los ciudadanos están regidos por el mismo rasero, dado que unos pocos gozan del privilegio parlamentario. Creo que en algún momento se debería de poner coto a esta forma de esquivar la justicia, pero claro, si los que tiene que hacerlo son ellos mismos, mal lo tenemos.