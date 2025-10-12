¡Viva la Pilarica!

Así reza el luminoso de bienvenida al Barrio, tras el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, núcleo de las fiestas en honor a la Virgen del Pilar desde su primera Romería en 1947, dando nombre poco después a esta popular barriada nacida a la sombra de la Sierra Callosina desde lugar conocido «El Último Almendrero» y en un paraje, el de La Pilarica que en este año celebra el vigésimo aniversario como paraje natural protegido.

La historia de estos festejos van unidos a la puesta en marcha de la Hermandad de Caballeros y Damas de Nuestra Señora del Pilar y sus desvelos por fomentar la devoción a la Pilarica con la construcción de esta Ermita y la organización de la Romería que, cada 12 de octubre, congrega a tantísimos callosinos. La historia de la devoción por la Pilarica comienza a principios del pasado siglo, cuando don Diego Pina Manresa organizaba una misa en honor a la Virgen del Pilar junto a sus trabajadores y familias, adquiriendo una imagen de la Virgen sobre un pilar de mármol que se procesionaba hasta 1935, acompañados por la Guardia Civil y banda de música desde su domicilio en la calle Nueva hasta el Convento de la Purísima, finalizando la jornada en la Sierra. Tras la Guerra Civil en 1939, su hijo don José Pina Ramos seguidor de esta tradición familiar compró una nueva imagen que realizaba el recorrido procesional ya desde su nuevo domicilio en la calle Mayor hasta el Convento.

Pero ciñéndonos al inicio de esta Hermandad, la primera fecha que consta en la diligencia inicial de su libro de actas y firmada por el párroco de San Martín, don Lorenzo Guardiola Yáñez, es el primero de noviembre de 1940, aunque la primera acta es de 17 de noviembre de 1940, en la que se elige la primera Junta Directiva ya que hasta entonces funcionaba una comisión organizadora de la Asociación desde 1939, bajo la dirección del Cura Ecónomo como Director Espiritual, reglamentándose con las normas establecidas según la comunicación del Consejo de Zaragoza, para así estar organizada legalmente.

Primera Romería de la Virgen del Pilar el 12 de octubre de 1947. / Llorente y Lledó

En dicha Junta Extraordinaria, la Junta Directiva quedó formada de la siguiente manera: presidente, don José Cascales Salinas; vice-presidente, don Luis Galiana Marco; tesorero, don Rafael Lucas Picó; vice-tesorero, don Manuel Carreras García; secretario, don Luis Berná Hurtado, vice-secretario, don José María Ferrández Estañ; Vocales: don José Carreras García, don Francisco Alonso Pascual, don José Ballester Meseguer, don Miguel Mínguez Ferra y don Vicente Manresa Berenguer.

Este año, el presidente de la Hermandad acompañado por otros directivos, se desplazaron a Zaragoza para adquirir una imagen en la Casa Belloso, asumiendo el coste de la misma José Cascales Salinas, donándola a la Iglesia para recibir culto hasta el año 1973, sustituida por la actual que fue donada por el alcalde don José María Martínez Aguado. Según las manifestaciones recogidas, en estos primeros años de la década de los años cuarenta del pasado siglo se realizaban dos procesiones, una en la mañana organizada por la familia de José Pina Ramos y otra por la tarde organizada por la Hermandad de Caballeros del Pilar.

En estos primeros años de vida de la Hermandad, fue trabajando en la promoción del culto a la Virgen del Pilar, tal y como marcaba la Hermandad matriz de Zaragoza, entre otras actividades, el 29 de octubre de 1944 se decidió arreglar el Altar de la Virgen del Pilar. También comprobamos en el Libro de Actas del ayuntamiento de la Ciudad que el 11 de octubre de 1945, ya fue invitado a la procesión y demás actos organizados para el día siguiente.

En 1946, don José Pina Ramos y don José Cascales Salinas, presidente de esta Hermandad, acordaron construir una Ermita en el Paraje conocido como «El Último Almendrero». Este año Pleno del ayuntamiento de Callosa de Segura, acordó a petición del presidente de la Hermandad, la cesión a esta entidad religiosa del terreno para la construcción de la Ermita, bendiciéndose y colocándose la primera piedra el 12 de octubre, siendo padrinos los Hermanos don José y doña Concepción Pina García, ante las autoridades, junta directiva y don Hermelando Díaz Juan, Coadjutor de la Parroquia.

En la Junta de 17 de noviembre de 1946, se acordó llevar a cabo las gestiones y construcción de la ermita, visitando al alcalde para tratar sobre su construcción, solicitando autorización para la obra y visitar el lugar donde fue construida. Este mismo año se nombraron dos comisiones: una para recoger donativos en beneficio de la construcción y otra para administrar las obras que. Las obras comenzaron en enero de 1947, bajo la dirección del directivo don Magín Cervera Alcaraz.

Ermita y Paraje de La Pilarica en la década de 1960. / Archivo Municipal de Callosa de Segura

El 9 de octubre de 1947, siendo padrinos José Pina García y Concepción Pina García, don Juan Herrero Guardiola, Cura Ecónomo de la Arciprestal de San Martín, se bendijo la campana para la Ermita con el nombre de «María del Pilar» y el 12 de octubre, ante las Autoridades y Junta Directiva, el Párroco de San Martín, acompañado por el asesor religioso de la Hermandad, don Hermelando Díaz Juan, bendijo la Ermita, organizándose ese año la primera Romería. Aun así, continuaron las obras complementarias como iluminación, aljibe, mantenimiento y arreglos en la cubierta, siendo un problema constante incluso ya entrados en la década de los años cincuenta, sustituyéndose la original por otra de teja a dos aguas.

Referente a esta cubierta nos dice en 1997 el que fuera secretario de la Hermandad y más tarde presidente, don José Pérez Cayuelas que: «La cubierta de la Ermita en un principio, era de trozos de mosaico, ésta cubierta que era muy bonita, las grietas y goteras hicieron que se desprendieran algunas partes del techo, por lo que hubo que traer de Alicante unos caballetes de hierro y gracias a Alfonso Gilabert, que de unos almacenes que derribó nos dio la madera y tejas, que es el tejado que tenemos actualmente».

Con la construcción de la Ermita y la organización de la Romería de la Pilarica dos hechos son también de sumo interés: Por un lado, que el Ayuntamiento el 2 de octubre de 1948, a petición del Presidente de la Hermandad de Caballeros del Pilar se denomine este barrio del Pilar a la parte de la población y, por otro lado y con la intención de mejorar el entorno del Paraje en el que queda enmarcado la Ermita, también con iniciativa de los componentes de la Directiva de la Hermandad, la plantación de árboles y arreglos en el Paraje conocido hoy como La Pilarica.

Desde entonces han sido muchos los anhelos para afianzar la devoción hacia la Virgen del Pilar con obras de reparación y mejora constante en la Ermita, Patrimonio de la Virgen y organización de la Romería y festejos en su honor. Con una Romería que congrega en su recorrido y paraje a miles de callosinos y visitantes desde hace casi ochenta años. Con una labor encomiable de la Hermandad que cuida y mima la ermita y la Romería, a la que se unen las fiestas que se organizan en el Barrio que lleva el nombre de la Virgen del Pilar cada año. En recuerdo del inicio de esta Romería, la Hermandad organizó actos festivos en 2022 con motivo del 75º Aniversario de la Romería, un año más tarde, el 30 de diciembre de 2023, al cumplirse cincuenta años de la llegada de la imagen actual de La Pilarica, se le impuso el Escudo y Medalla de la Ciudad, honores corporativos municipales concedidos por acuerdo plenario el 17 de junio de 1967.

Para finalizar esta tribuna, quiero rendir mi homenaje a los hombres y mujeres que han formado, forman, la historia de esta querida Hermandad y de la Romería de la Pilarica. n