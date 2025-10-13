Elche, Capital Mediterránea del Deporte 2026

Hablar del deporte ilicitano resulta para mí emotivo y gratificante, esencialmente por la oportunidad que tuve en el pasado de ser concejal de Deportes, una etapa de mi vida que sin duda me marcó, puesto que el deporte en Elche tiene una relevancia sustancial, así como una importancia social de la que no se puede dudar.

La glosa de hoy trata de una decisión municipal de trascendencia: optar al reconocimiento de la ciudad como Capital Mediterránea del Deporte para el año próximo, circunstancia que, de producirse, sólo puede aportar beneficios.

Sí, Elche ha puesto en marcha lo necesario para convertirse en Capital Mediterránea del Deporte 2026. Se trata de un paso de relevancia, un avance significativo, que viene a poner sobre la mesa la nada despreciable cifra de 60.000 personas que practican en nuestro municipio con periodicidad semanal diversas disciplinas o modalidades deportivas.

Elche rebosa deporte desde siempre, de modo que esta iniciativa, que parte del concejal de Deportes, José Antonio Román, es loable, puesto que la ciudad lo merece, y puede constituir un impulso para que Elche sea más reconocida.

La iniciativa se presentó recientemente por el alcalde de la ciudad en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que destacó la «firme voluntad y compromiso del Gobierno municipal de seguir poniendo a Elche en el lugar que merece a nivel cultural, turístico y también deportivo».

De esta forma, «esta candidatura va a ser una oportunidad y un hito esencial para que Elche siga sonando y contando a nivel internacional», señaló Pablo Ruz, aludiendo también al «momento extraordinario que vive el deporte en la ciudad».

En la presentación hizo acto de presencia el reconocido embajador del deporte ilicitano Nino, que no es desconocido para nadie, con sobresaliente crédito deportivo para representar a Elche; a la par que cabe destacar la colaboración de la Fundación del Deporte Ilicitano, como ente que aporta muchísimo al deporte y a la ciudad.

Los logros y méritos deportivos del deporte ilicitano han sido tantos y tan variados -en disciplinas tan diversas como gimnasia, kárate, balonmano, baloncesto, rugby, fútbol, voleibol, atletismo, entre otras-, que no voy a enumerarlos pues seguro que omitiría alguno. Pero, sin duda, debemos ser conscientes del enorme valor que tiene el deporte en nuestra ciudad.

La ciudad cuenta con instalaciones deportivas en el casco urbano y en las pedanías, y sobre todo con un elenco arraigado de personas que colaboran en el mundo del deporte, y dan vida a los clubes y asociaciones, cada uno en su especialidad deportiva; así como con deportistas de primer nivel de todas las modalidades deportivas, muchos de ellos con reconocimiento en el panorama nacional e internacional. A todos ellos hay que añadir los trabajadores de las instalaciones deportivas, así como el gran número de voluntarios que participan en los numerosos eventos deportivos que se celebran en nuestro municipio.

Somos asimismo un referente en el deporte inclusivo, y contamos con deportistas con discapacidad que han sido campeones internacionales, con ejemplos particularmente destacados en gimnasia rítmica, baloncesto, natación o boccia, a los que más recientemente se han sumado otras disciplinas como atletismo, rugby o pickleball.

Lo anterior permite afirmar con rotundidad que, también en este aspecto, el carácter de los ilicitanos nos ha hecho destacar, y que también el deporte ha contribuido y contribuye a la grandeza de esta tierra maravillosa.

Cabe resaltar igualmente el abultado número de competiciones y pruebas deportivas de todo tipo que enriquecen cada año nuestra ciudad, de casi todos los deportes, así como el fuerte desarrollo del deporte base, siendo particularmente la gran cantidad de niños y niñas que practican casi todas las modalidades deportivas.

A finales del presente mes de octubre sabremos la ciudad elegida, y si hemos cumplido nuestra aspiración.

En caso de obtener este reconocimiento, la capitalidad supondrá la celebración de eventos deportivos de magnitud de ámbito nacional e internacional, lo que sería un éxito, en lo deportivo y en lo económico, ya que el deporte arrastra gente, mucha gente que vendría a Elche, lo conocería, y desde luego consumirían en el abundante comercio que hoy tenemos.

El Ayuntamiento ha grabado y difundido un vídeo específico para impulsar la candidatura y que encuentre su apoyo en la sociedad civil; el vídeo es emotivo y escenifica claramente lo que es Elche respecto del deporte, y ha sido refrendado por deportistas locales de primera magnitud. Merece la pena verlo.

En conclusión, esta candidatura es un reconocimiento al pasado, a la trayectoria deportiva de la ciudad de Elche y a su apuesta histórica por el deporte, y al mismo tiempo servirá de un claro estímulo y punto de referencia para las generaciones futuras.

De momento es un anhelo, pero entre todos debemos contribuir a que se convierta en una realidad, y de ser así lo interesante está por venir, ya que será un año cargado de propuestas y acontecimientos deportivos que darán más luz y vida a Elche si cabe.

Como afirmaba Pierre de Coubertin, «el deporte es parte del patrimonio de todo hombre y mujer y su ausencia nunca podrá ser compensada». Hasta pronto.