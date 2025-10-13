Ernest Lluch versus Carlos Mazón

Leo en la prensa que el Consell ha decidido eliminar el nombre de Ernest Lluch del nuevo complejo sanitario de Campanar y del futuro centro de salud de Elche. No negaré que la noticia me ha indignado y por ello escribo un artículo donde destaco los méritos de mi colega y amigo Ernest Lluch para luego compararlos con los de quien desea borrar su nombre de la Historia.

En lo académico, Lluch fue catedrático de Historia e Instituciones Económicas y contribuyó de modo notable a la historia del pensamiento económico español y al estudio de la evolución económica de la Comunidad Valenciana en los siglos XIX y XX. En lo político, y como ministro de Sanidad, implantó la atención médica gratuita y universal financiada mediante impuestos y modernizó la red hospitalaria y la atención primaria. Tras abandonar la política, defendió con valentía una solución pacífica del conflicto vasco mediante el diálogo. Fue asesinado por ETA en 2000 y hombres y mujeres de bien lo recordamos como un símbolo de la razón contra al fanatismo.

Frente a todo ello, en dos artículos publicados en el diario INFORMACIÓN, he argumentado que Carlos Mazón actuó de modo inmoral el 29 de octubre del pasado año y no es persona ilustrada (“Mazón y el imperativo categórico” y “Mazón y el despotismo iletrado”). El presidente de la Generalitat ocultó información sobre el riesgo de dana; antepuso el interés económico de un puente festivo al deber de proteger a la población; priorizó un compromiso individual a su deber público y, además, mintió entonces y lo sigue haciendo ahora. Utilizando la razón, hombres y mujeres de cualquier ideología calificarían de inmoral esa conducta.

Filólogos e historiadores han demostrado que por su fonética, léxico y morfosintaxis, el valenciano es una variedad del catalán que se formó a partir del catalán medieval que trajeron al antiguo Reino de Valencia repobladores procedentes de zonas de habla catalana de la Corona de Aragón. El nombre de valenciano apareció en el siglo XV como denominación propia porque se vinculaba al Reino de Valencia y no porque fuera una lengua distinta al catalán. No en vano, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha establecido que “la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña y las Islas Baleares, y el Principado de Andorra”. Desafiando la autoridad de filólogos e historiadores, Carlos Mazón ha abrazado una teoría acientífica que sostiene que la repoblación de catalanes fue escasa en el Antiguo Reino de Valencia y que el valenciano es nada más y nada menos que la evolución autóctona del latín medieval hablado por muladíes y mozárabes entre el 714 y 1.238. Y no todo termina aquí. Pretende reformar la Acadèmia de la Llengua para que miembros de reconocido prestigio dejen su sillón a quienes obliguen a escribir el valenciano con una ortografía distinta a la normalizada por la actual AVL y amenaza con prohibir el estudio y lectura de autores de lengua catalana en las asignaturas de lengua valenciana que se imparten en la enseñanza media.

En su opúsculo “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?”, Immanuel Kant utilizó la frase “Caesar non est supra grammaticos" para subrayar que la autoridad política no está por encima de la razón y el conocimiento, representados metafóricamente por los “grammaticos”. Termino el artículo plagiando al filósofo. “Caesar non supra virtutem et sapientiam est” (César no está por encima de la moral ni de la sabiduría).