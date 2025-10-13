Opinión | El teleadicto
El fenómeno David Uclés
Dicen que cultura y televisión casan muy mal. No imaginemos ya literatura y televisión. Eso es un oxímoron en toda regla. Pero Andreu Buenafuente, que está viviendo una racha de inspiración creativa que celebramos, apostó por realizar un experimento. ¿Qué tal funcionaría la presencia del autor de ‘La península de las casas vacías’ en su programa? Si hablamos a posteriori comprobamos que fue un éxito apoteósico, pero la prueba era arriesgada. Andreu iba a poner el foco en un escritor, en un horario de máxima audiencia y en un programa, ‘Futuro imperfecto’, que está dando muchas alegrías a TVE.
Pues todo lo que podía salir bien mejoró, si eso es posible. Que David Uclés es una persona con carisma está fuera de toda duda, pero la última vez que lo habíamos visto en la pequeña pantalla lo había hecho en ‘Un país para leerlo’, un día laborable a las once de la mañana.
En ‘Futuro imperfecto’ protagonizó una de esas medias horas de televisión apasionante, auténtica, convirtiendo su aparición en una verdadera epifanía. Cuánto daríamos los teleadictos por revivir instantes de ese calibre, que aúnen simpatía, inteligencia y belleza en un medio que, no lo olvidemos, se inventó para instruir deleitando.
¡Pero qué listo y generoso es Andreu Buenafuente! Dejó los minutos de gloria de la noche para que su compañera Silvia Abril nos regalara media hora de televisión químicamente pura. Y ella, que es un auténtico monstruo televisivo, lo bordó.
Insisto que dicho a posteriori parece muy fácil de conseguir. Que con esos ingredientes no se puede fallar. Sin embargo, hay que tener habilidad para hacerlo, dar el punto exacto de cocción, y que el guiso quede para chuparse los dedos. Enhorabuena.
