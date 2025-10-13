La llamada de la paz

El sorpresivo y merecido Premio Nobel de la Paz a la activista política María Corina Machado nos ha dejado con la boca abierta. Nadie lo esperaba. Si bien no es una sorpresa que esta mujer política represente, a nivel ideológico, las antípodas de lo que represento yo en la vida de los valencianos, debo resaltar —al margen de ello— la alegría que me produce este reconocimiento. Ya lo he dicho en muchas otras ocasiones: este premio me alegra profundamente, porque, si bien se hace visible a través de la líder María Corina, que ha luchado incansablemente por su país, lo más importante es que constituye un premio al éxodo venezolano, el más grande de Occidente en los últimos tiempos.

Ese pueblo ha demostrado una unidad admirable a lo largo y ancho del planeta, uniéndose en marchas internacionales nunca vistas, celebradas a la misma hora en diferentes partes del mundo, para que la voz de libertad del pueblo de Venezuela se oyera alto y claro, y no quedara en el olvido. Este reconocimiento se ha logrado gracias a la unidad de su pueblo y al sentimiento de esperanza que encarna la Premio Nobel de la Paz de este año.

Creo que, si hubiera que ponerle un título a esta historia, sería “Vuelta a casa”, y los protagonistas serían todas y cada una de las personas venezolanas que se han visto obligadas a abandonar su país y rehacer su vida en otros lugares. En especial, en España, donde se han abierto las puertas a quienes han querido residir aquí, gracias a un gobierno socialista que, afortunadamente, nada tiene que ver ideológicamente con el socialismo de aquellos lares.

Hoy es un momento de alegría. Si el título de la telenovela fuera "Vuelta a casa", el camino y el reconocimiento internacional para recorrerlo ya están más cerca. Ahora es necesario seguir abriendo camino y recordar, a cada paso, que un país como Venezuela —que en su día abrió las puertas a tantos inmigrantes españoles— merece que le devolvamos algo de esa dignidad, ofreciendo condiciones óptimas de vida a quienes hoy viven entre nosotros.

A nivel cultural, también debemos dar las gracias por hacer que comidas típicas como las arepas o los tequeños sean hoy delicias habituales en nuestro día a día. Incluso han logrado incorporar en nuestro vocabulario palabras como chévere, un distintivo inequívoco de esa tierra y sus alrededores.

Su protagonista, María Corina, es la cara visible que consiguió unir a un pueblo desanimado en su diáspora, con una única esperanza: la de la vuelta a casa. Ojalá este sea, por fin, el título de la telenovela que me gustaría escribir: El fin de la diáspora y el camino de vuelta a casa. Un final que, aunque inesperado, es tan merecido como esperanzador.

Más allá de las ideologías políticas —muchas de ellas, como sabéis, muy alejadas de las mías—, muestro mi alegría y reconocimiento a esa Venezuela en la diáspora que no se ha rendido. El final de esta telenovela, que como buen culebrón parecía no tener fin, lo veo hoy más cerca.

Sobre todo, celebro la alegría y esperanza de tantos amigos, conocidos y activistas venezolanos, que lo reflejan en sus rostros con un optimismo contagioso.

Ojalá este premio permita, al fin, poner la palabra “FIN” a esta telenovela, cuyo primer capítulo se tituló precisamente "La llamada de la paz".