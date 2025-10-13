No somos nada

Me van a perdonar todos los entusiastas que conforman la mayoría llamada progresista, pero España ha vuelto a hacer el ridículo y demostrado su total irrelevancia en el concierto internacional. Irrelevancia consustancial a la inutilidad de los actos, representaciones, divertimentos y demás proclamas que son propias de la palabra vacua que se prefiere al trabajo, menos vistoso, pero útil.

Las manifestaciones, boicot a la vuelta ciclista, la flotilla fantástica, Eurovisión y, en fin, el embargo de armas cuando éstas ya guardan silencio, carecían de toda incidencia en la solución de la situación en Gaza, un conflicto muy antiguo cuyo remedio no podía ser, como se pedía desde aquí a sabiendas de su absurda posibilidad de éxito, la retirada de Israel y el triunfo de Hamás. Pensar que con banderas y barcos de recreo, así como con discursos para el consumo interno se iba a conseguir algo, demuestra que lo perseguido eran intereses muy particulares muy distantes de la preocupación de quienes sufrían una cruel guerra. Sánchez, líder de la estulticia aquí, es ya reconocido como tal fuera y, tarde o temprano, todos pagaremos su urgencia en crear enemigos para mantener su inmenso poder que se extiende sin freno.

Todos los países de nuestro entorno han tomado conciencia de la inanidad de un Sánchez que pone por delante de cualquier cosa su supervivencia. Y, de este modo, no somos invitados a foro alguno serio en el que, sin algaradas y palabras gruesas, se trabaje con rigor para ofrecer soluciones que, de verdad, eviten la violencia, la guerra, los crímenes, la pobreza y el hambre. Poco a poco nos irán apartando del núcleo de países democráticos por nuestra afinidad a las dictaduras reconocidas como tales, tipo Venezuela. Hemos pasado de ser un país importante en el contexto internacional, a ser obviados y relegados al papel de los poco creíbles, nada confiables y menos estables.

El acuerdo entre Israel y Hamás coincidió en el mismo día de la aprobación de un embargo de armas inútil. Y lo grave es que nuestro gobierno, lo que demuestra su insignificancia, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba gestando porque nadie le dio ni la más pequeña pista. ¿Cómo iban a hacerlo si la sola referencia a un posible pacto se respondió por parte del gobierno con otra andanada de eslóganes?. Eso no es ingenuidad, es irresponsabilidad cuando de un gobierno se trata. Y la consecuencia es que España está fuera de toda información, de todo grupo de influencia internacional cada vez más reducidos y desprestigiados en América latina. Carecemos de una política seria y prudente, la propia de la diplomacia, reñida con la soflama y la conducta de un presidente cuyos valores ya no cabe ni siquiera presumir.

Y se ha hecho el silencio. Hasta horas antes del acuerdo, conseguido por vía diplomática, la propia de los países desarrollados, nuestro gobierno y sus aliados lanzaban al aire sus soflamas adolescentes y se solazaban en una guerra que rechazaban, pero de la que extraían artillería para disimular su cieno. Hecho el acuerdo que silencia la violencia, este gobierno nuestro, ha perdido la palabra y nada ha dicho. Se le acabó el discurso. A la hora de la verdad se ven perdidos en su carencia de todo. Solo les servía una guerra. La nuestra de hace cien años ya no da para mucho más.

Israel y Palestina constituyen un problema de muy difícil solución. Y nadie da con una estable y definitiva porque tampoco depende de ellos. Tras el conflicto laten intereses de muchos países en una zona que no se ha pacificado y dista mucho de hacerlo. Y España propone como solución una nueva Armada Invencible cargada de bocadillos y patatas fritas. E irnos de Eurovisión. Nada que suponga esfuerzo intelectual en un consejo de ministros plagado de activistas de medio pelo.

El gobierno que nos ordena, que no gobierna, que carece de presupuestos e ignora al Parlamento en la ley más importante, ha dado otro paso más con el silencio ante el Nóbel de la paz a María Corina Machado. Somos fervientes admiradores de Maduro, que cometió fraude electoral, que preside una camarilla corrupta que posee fuera de su país miles de millones que son buscados en España, que pone obstáculos para su hallazgo. De Iglesias y Belarra mejor callar. Este gobierno y sus aliados progresistas mantienen el silencio más repugnante ante la situación del Sáhara. Concedemos la nacionalidad a los descendientes de las brigadas internacionales, pero se la negamos al pueblo saharaui. Fácil sería legislar esa concesión, pero este gobierno de ensueño para los oprimidos, oprime y desampara al pueblo saharaui. Lloran por Gaza y ríen con El Aaiún. Por esto, solo por esto, basta para dudar de la sinceridad de los gestos selectivos de nuestra actual izquierda que no lo es, pero que ha logrado que muchos que lo son se lo crean.