La Vega Baja del Segura se encuentra ante una oportunidad histórica de transformación económica y territorial. La ejecución del Puerto Seco y la Ciudad Logística de San Isidro, integrada en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del sur de la provincia de Alicante, no es solo una aspiración comarcal: es una infraestructura estratégica para el desarrollo equilibrado y sostenible de la Comunitat Valenciana.

El Parque Logístico La Granadina, punto de partida de este gran proyecto, se ubica en un enclave privilegiado entre los municipios de San Isidro, Granja de Rocamora, Callosa de Segura y Catral, con más de dos millones de metros cuadrados destinados al desarrollo logístico e industrial. Actualmente acoge empresas de referencia como Mercadona, Aldi, Grupo Boix, Grupo Valero, Messer Ibérica de Gases o Amara (Iberdrola), y constituye el corazón logístico de la Vega Baja.

Sin embargo, el verdadero potencial de esta zona se desplegará plenamente con la puesta en marcha del Puerto Seco de San Isidro, una infraestructura intermodal carretera–ferrocarril que permitirá conectar la comarca con el Corredor Mediterráneo y con el eje central hacia Madrid, consolidando un nodo de transporte que integrará el tráfico terrestre, ferroviario y marítimo de todo el sureste peninsular.

Puerto Seco y Ciudad Logística de San Isidro: una infraestructura clave para el futuro de la Vega Baja del Segura / INFORMACIÓN

La intermodalidad es, precisamente, la clave de este proyecto. Su ubicación junto a los ejes viarios A-7 y AP-7, y la futura conexión ferroviaria hacia el interior y el sur peninsular, otorgan a esta zona una posición inmejorable para la distribución de mercancías. A ello se suma su proximidad a la potente industria de Elche y la apuesta decidida del sector agroalimentario de la Vega Baja y Murcia, que genera millones de toneladas de productos con destino nacional e internacional.

De hecho, se estima que esta infraestructura permitirá dar salida directa a 3,5 millones de toneladas que actualmente se distribuyen desde la comarca, mejorando su competitividad y reduciendo costes logísticos.

El estudio elaborado por la Universidad de Alicante (UA) hace unos años, dirigido por el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Economía, Armando Ortuño, cifraba en 21 millones de euros el coste del intercambiador de mercancías entre ferrocarril y carretera, avalando la viabilidad técnica y económica del proyecto. Además, se enmarca dentro de la Estrategia Logística de la Generalitat Valenciana, que lo clasificaba con “rango 1”, al mismo nivel que el eje Sagunto–Valencia–Castellón, y plenamente alineado con el Plan de Acción Territorial del Plan Vega Renhace, en la anterior legislatura.

Hasta la fecha, ASEMVEGA y la Cámara de Comercio de Orihuela han sido las entidades que más activamente han defendido la ejecución del Puerto Seco y la ZAL de San Isidro, reivindicando que este proyecto sea una prioridad real en la hoja de ruta logística de la Generalitat. Pero es el momento de sumar más apoyos: UEPAL, CEV, AEPA, los Parques Científicos de la UMH y la UA, CONVEGA, asociaciones empresariales y agrícolas de la comarca, así como instituciones públicas como la Diputación de Alicante, deben implicarse de manera decidida.

Igualmente, es necesario que los ayuntamientos implicados —San Isidro, Callosa de Segura, Catral, Cox y Granja de Rocamora— asuman un papel protagonista y trabajen de forma coordinada para atraer inversión y respaldo institucional. La magnitud y el impacto de esta infraestructura trascienden los límites municipales: requiere visión comarcal y acción conjunta.

Durante mi etapa como alcalde de Callosa de Segura (2019–2024), tuve muy presente la importancia de este proyecto para la comarca y para el futuro del eje Callosa–San Isidro. Sin embargo, circunstancias extraordinarias como la DANA, la pandemia de COVID-19 o la guerra de Ucrania condicionaron la gestión municipal y las prioridades presupuestarias. Aun así, el Puerto Seco de San Isidro fue defendido en distintos foros estratégicos, como el Foro de los Alcaldes auspiciado por la Diputación de Alicante o el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, donde insistí en la necesidad de situar este proyecto entre las grandes apuestas de futuro para la Vega Baja.

La zona logística proyectada cuenta con un emplazamiento estratégico y una conexión directa con las principales vías de transporte del sureste peninsular. Su posición en el eje del Corredor Mediterráneo, su vinculación con las autovías (A-7 y AP-7) y el ferrocarril, y su capacidad para atraer empresas de alto valor añadido la convierten en una plataforma esencial para el desarrollo económico de la Vega Baja. Este proyecto tiene el potencial de actuar como nexo de unión territorial, fortaleciendo la cohesión entre municipios y haciendo de la comarca un espacio más resiliente, moderno e integrado en el siglo XXI.

El Puerto Seco de San Isidro representa, por tanto, la oportunidad de posicionar a la Vega Baja como un territorio competitivo, innovador y conectado, en el que la logística se convierta en motor de crecimiento, cohesión y empleo. Su ejecución debe entenderse como una prioridad estratégica compartida, en la que administraciones, empresas y sociedad civil remen en la misma dirección.

La Vega Baja del Segura no puede resignarse a ser un territorio de paso: debe convertirse en un territorio de destino y desarrollo. El Puerto Seco y la Ciudad Logística de San Isidro son la herramienta que hará posible ese salto cualitativo hacia el futuro.