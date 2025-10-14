Barcala está que lo tira

El alcalde de Alicante se levantó el lunes pinturero y durante el Debate sobre el Estado de la ciudad anunció un sonoro popurrí de actuaciones con el propósito de «transformar» la urbe en la segunda mitad del mandato. Podía haberlo planteado escalonado, pero eso lo hace cualquiera. Hay que darle emoción. Si no para qué.

La prueba es que se dijo que los trabajos necesarios en las torres del Consistorio tras el desprendimiento parcial de una cornisa en 2024 con vistas a la peatonalización de la zona estarían finiquitados antes de Hogueras. Pero como el proyecto se anunció hace cerca de un año, tampoco es que hubiese prisa y ahora ya no hay ni fecha. Los contribuyentes, que disfrutan con las sorpresas. La misma que habrán recibido los aficionados blanquiazules al enterarse a estas horas que, según las palabras del primer edil, «estamos en conversaciones muy avanzadas con el Hércules para la construcción de la futura ciudad deportiva de la entidad en terrenos de La Albufereta». Si de paso pudiera hacer algo también con la plantilla...

En cuanto a la situación de la limpieza que levanta ampollas Barcala reconoció que hay que mejorarla porque, ojo, «asumiendo las cosas es como se obtienen los avances». Y aventuró la puesta en marcha de un plan de choque auspiciado por las huestes ultras. Si en lo que a limpieza se refiere vamos a ir de la mano de Vox, aviados estamos. Como los vecinos de Sangueta tras escuchar que se va a lanzar un concurso de ideas para la urbanización equilibrada de la zona cuando lo que hay es una sentencia judicial de cinco años atrás abogando en esa dirección. Entre la agilidad procesal y la municipal los residentes no paran de dar un bote tras otro.

Es tan exhaustiva la lista que no falta la remodelación de los antiguos cines Abaseis. A mí esto me remueve. Cuando en el preestreno de una peli de Haneke avisté a Isabelle Huppert acercarse la cuchilla a sus partes íntimas, me dio tiempo a entregar las gafas y caí redondo. Viendo al alcalde en acción no, pero he estado en un tris.