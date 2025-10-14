Los endiablados pacifistas Trump y Netanyahu

Es una pena que no le hayan otorgado el Nobel de la Paz al sonriente Trump. Podría haber servido para nutrir su talante pacífico y solucionar las hazañas bélicas que siguen coleando en el mundo. Al mismo tiempo, ¿al tener el premio en el bote es posible que hubiera dejado de ser ese matón de barrio que amedrenta, hunde a los débiles de su país y ensalza a los poderosos con la ley del más fuerte? Puede enfadarse por no haber logrado este merecido galardón y ser más incendiario que nunca. ¡Ánimo, Donald!

Veremos lo que da de sí el llamado plan de paz para Gaza. Otro reputado hombre de bien y eminente conciliador, Netanyahu, pactó el acuerdo con el presidente republicano, excluyendo del diálogo a los palestinos, lo que representa que una de las partes implicadas ve, oye y calla. Y si se hubiese dicho que no, nueva ración de genocidio para sostener la fiesta de la hambruna y de la destrucción total en la Franja.

Sara Fernández

El héroe mundial Trump coge el foco, se apunta el éxito diplomático y todos le rinden pleitesía. Conviene alentar la esperanza, pese a que la situación parezca un alto el fuego más que un proceso de paz justo y duradero. La acumulación de planes en este sentido, desde 1947, reduce las expectativas. Porque la autodeterminación de Palestina seguirá brillando por su ausencia. En la Franja de Gaza no queda nada en pie. ¿Qué realidad van a tener los palestinos que continúan respirando? Es uno de los grandes retos actuales.

Las fuerzas israelíes lanzaron un ataque contra miembros de Hamás en Doha, y eso obligó a Washington a estimular el acuerdo con Tel Aviv. Porque Catar es un aliado de Estados Unidos y el asunto podría haber sido peor. Fueron sumándose las protestas globales de esa «gentuza», cree el PP, y de la flotilla de ayuda contra la aniquilación. La ambición del ególatra Trump por obtener el Nobel le empujó también a liderar el alto el fuego del modo que se ha producido. La protección de las personas y la descolonización de las tierras palestinas no importan. ¡Dos bribones con plena impunidad hasta ahora! Respecto al grupo armado Hamás, ¿querrá mantener un cierto valor del islam político que le permita sobrevivir a pesar de su desarme, según el pacto que se puede tambalear?

Trump pretende que sus socios árabes y musulmanes tengan un papel central en el acuerdo como fuerza de estabilización con la que él pueda controlar Gaza en beneficio de sus intereses. Proclama que ha resuelto siete guerras. En realidad, no hubo ningún tratado formal de paz y en varios conflictos solo se consiguieron treguas frágiles. Armenia y Azerbaiyán, República Democrática del Congo y Ruanda, la India y Pakistán, Israel e Irán, Camboya y Tailandia, Egipto y Etiopía, Serbia y Kosovo.

Las bravuconadas de este señor no tienen freno y ha vuelto a señalar que España debe comprometerse a aumentar el gasto en la industria de defensa. Si no, amenaza a nuestro país con quedar expulsado de la OTAN. ¿Es poco destinar anualmente algo más de 30.000 millones de euros? Más de lo que se invierte en infraestructuras al año. La partida económica que se dedica la marcó el acuerdo alcanzado en la cumbre de La Haya. El tendero Donald despacha material militar estadounidense y los países pasan por caja tan felices. Es de suponer que cualquier persona que resida más o menos en la precariedad debe de estar muy contenta sabiendo lo segura y bien defendida que está.

Trump dice que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN. / Agencias

A propósito de esta cuestión, el reglamento dictamina que la tarjeta roja es totalmente imposible. Otra cosa es querer salir voluntariamente del campo. El compromiso español con la Alianza es incuestionable, y he ahí el despliegue de más de cien mil soldados, vidas perdidas y bases estratégicas en Morón y Rota. ¿Le interesaría a la OTAN que no estuviésemos en el club? Ni siquiera Trump cumple su propio requisito del 5,1 %.

La disparatada lengua y las amenazas de nuestro querido fanfarrón despiertan el oportunismo barato y la nula capacidad de Feijóo al cargar ciegamente, como es habitual, contra Pedro Sánchez. No saldremos de la OTAN. «Sánchez saldrá de la Moncloa», dice en un alarde casposo de imaginación. ¿Dónde está la irresponsabilidad del presidente? El cerrilismo nubla la sensatez y conduce a la frivolidad más obtusa. La mentira y la difamación son las normas de la derechona, e incluso lo reconoce. «Mentir no es ilegal», afirman en el PP. A esto se le denomina «Toma partido por España». Por cierto, la soberbia de Trump se apoya en el juego de la intimidación para intentar salirse siempre con la suya y que los demás se rindan ante sus sagrados y autoritarios objetivos.

Lucía Feijoo Viera

Podemos y otros grupos de izquierda defienden esa salida y prefieren una autonomía estratégica de Europa que se oponga a la escalada de rearme. Que esa clase de gastos la paguen los ricos. «Guerra a la guerra» es uno de los lemas esenciales. Cada uno esgrime sus razones. El Nobel no lo ha ganado Trump. Lo ha obtenido la trumpista y lideresa actual de la oposición a Maduro, María Corina Machado, quien se embolsa un millón de euros, aproximadamente, destinados a seguir la tarea «en favor de la paz y los derechos humanos». No. No pondría mala cara si hubiese una guerra civil en Venezuela.

Apoya el intervencionismo militar en el país caribeño, por parte de Estados Unidos para servir a los intereses imperialistas, y al Estado genocida de Israel con el aliento de su amigo Trump y de potencias europeas. El espíritu guerrero y golpista y los «valores democráticos» de esta señora son evidentes. El «compromiso con la libertad» y «la fuerza de la razón», a juicio de la derecha extrema y la extrema derecha españolas, consisten en eso y más. Y los endiablados pacifistas Trump y Netanyahu lo celebran.