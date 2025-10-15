Sí. Este es un gobierno feminista revestido de género

Todos conocemos más o menos lo que es la lucha feminista y cuánto las mujeres le deben. ¿Quién no conoce las sufragistas si ha visto Mary Poppins? El feminismo tradicional nos ha aportado literatura de interés y contaba con defensoras bien formadas (me gusta citar como ejemplo a Lidia Falcón porque aún no he entendido la cancelación de que ha sido objeto).

El adanismo propio de este gobierno, siempre sobre los cimientos (no sé si como asientos o como nubes, porque él está en las nubes) del zapaterismo, primer gobierno de los guapos de verdad (nada que ver con la primera confrontación de guapos en la transición, aunque aquellos, además, tenían cerebro). Al menos este Zapatero aún mantuvo la idea del feminismo.

Pero llegó el sucesor y feminismo ya era algo rancio, había que hablar de políticas de género, era lo menos para un Gobierno que se iba a apropiar del término “progresismo”. Todo para justificar este adanismo, no había progreso en España hasta ahora y mucho menos progresismo, había que barrer lo existente y quam tabula rasa, comenzar a adoctrinarnos sobre las nuevas maravillas, la defensa a ultranza de la mujer, las políticas de vivienda, el nuevo rumbo de las relaciones exteriores, el reparto de los euros que, con mérito o sin él, con necesidad o sin ella, se va creando un público cautivo que nos garantiza el voto electoral.

Así que pasamos al género que no puedo explicar lo que es porque nunca lo he entendido. Pero eso es para la galería, para el público cautivo, no sirve ad intra. Para ellos sí hay feminismo, nombrando ministras y altos cargos (no en vano Teresa Freixes nos habla estos días de su deseo de ser ministra, porque está cansada de trabajar; dicho sea de paso, como yo). Son ministras que gritan, que ofrecen a las mujeres el oro y el moro, pero cuyas políticas no van más allá de los gritos y de las meteduras de pata.

Hemos de ser comprensivos y yo lo soy cuando se trata de errores o meteduras de pata que todos cometemos, aunque el del “sí es sí” ha ido muy lejos y ha comportado grandes beneficios judiciales y carcelarios para violadores y machos peligrosos de toda ralea. El problema grave es cuando no se trata solo de ignorancia o errores de buena fe. Mi Universidad es de género (no sé si textil) y es lo habitual interrumpir la actividad para guardar minutos de silencio, hoy por una cosa y mañana por otra. Pero como digo, todo es lícito si existen errores o incluso estulticia, que es algo tan humano y natural como la inteligencia o el talento, aunque este no sea tan rentable.

La última del Gobierno protector de la mujer ha sobrepasado todos los límites. Se trata de las pulseras de control de los maltratadoresque funcionaban en su primera etapa, pero alguien tuvo la idea de contratar con una nueva empresa y cambiar el modelo.

Y ahora viene lo grave, estas no funcionaban ni proporcionaban garantía alguna para las mujeres aparentemente protegidas, por maltratadas, tal como los técnicos advirtieron y avisaron a los ministerios implicados (siempre Marlasca por medio, además del Ministerio de Igualdad). Y, a sabiendas, han dejado pasar ocho meses hasta que el escándalo ha estallado.

¿Qué decir? No sé. Ya advertí en otras ocasiones que las políticas de igualdad y la defensa de la mujer no era generalizada, sino ad intra, para ellas, para las que están en el negocio igualitario. He llamado la atención de las feministas cuando no consideraron a Rita Barberá ni una mujer ni de género ni de nada (y en cuanto a Lidia Falcon, ya la he mencionado junto a tantas otras que cabría mencionar). Y no quiero entrar en experiencias personales semejantes, procedentes de las instituciones que presumen de género. Tengo una queridísima hermana que sigue convencida que había que ir como cada año a la consabida manifestación de marzo, convencida aún de que aquello no retrasó la atención a la pandemia covid que ya campaba a sus anchas entre nosotros, pero la convicción sincera todo lo justifica, aunque yo preferiría el pensamiento y la razonabilidad.

Estas de hoy ignoran que han llegado cuando muchas mujeres habíamos roto lanzas y abierto caminos, cuando la judicatura y las universidades contaban con notable y destacada presencia de mujeres… y no digamos el cuerpo de médicos. Era lógico que no quisieran partir del fenimismo, había que reinventar el mundo y enterrar todo lo anterior.

No digo nada, pero sí pregunto ¿qué hace falta en este país para que alguien dimita? Vergüenza, pudor, dignidad. Ya es inútil hablar de honestidad, esta es femenina y también, por ello, la mataron.