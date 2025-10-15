Música de baile.

Nunca es tarde para descubrir a Salvador Campoy en Radio Nacional de España. Cuenta con dos programas en Radio Clásica que son dos joyas. En El tranvía de Broadway repasa la historia del teatro musical desde sus inicios hasta la más palpitante actualidad. En Orquesta de baile homenajea a la mejor música ligera que imaginarse pueda.

Confieso que llegué muy tarde a sus programas, y que lo primero que sentí fue una envidia terrible por el hecho de que en la televisión no se pueda ver nada semejante. ¿Por qué existen tantos formatos radiofónicos modélicos que nunca han encontrado su mímesis en la televisión? Y no me refiero a cuestiones de producción precisamente, sino de valentía y arrojo.

Escuchando a Salvador Campoy me han venido a la memoria los mejores tiempos de La calle 42, otro de los espacios inolvidables de Radio Nacional, copresentado por José María Pou y Concha Barral. Como Pou, también Campoy viaja por todo el mundo viendo musicales y adquiriendo en las tiendas especializadas las bandas sonoras más exquisitas, que ni siquiera se pueden localizar en Madrid y Barcelona.

Gracias a Salvador Campoy he podido recuperar los sonidos de Ray Conniff, Frank Pourcel, Paul Mauriat, James Last, Ronnie Aldrich, Mantovani, los Carpenter, la banda sonora íntegra del musical Company de Antonio Banderas, las originales de centenares, y digo bien, centenares de musicales de Broadway. Todo ello comentado por datos cargados a la par de erudición e ironía.

Qué buen trío harían Campoy, Pou y Barral en una tertulia, con un micrófono (y una cámara) delante. Afortunadamente, Pou no se retira de los escenarios y compagina su pasión melómana con la representación de exquisiteces. La próxima, Gigante, dedicada a Roald Dahl. Gracias.