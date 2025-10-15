Los plenos municipales deberían sosegarse y debatir, de verdad, problemas reales

Este pasado lunes se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento. Fundamentalmente se trataba de aprobar la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que contemplaba una pequeña rebaja, en algunos casos, y, por otro lado, la aprobación de la nueva tasa de la basura (RSU), que, ésta sí, contemplaba un aumento importante en el recibo correspondiente.

Decir que el transcurso del pleno ha seguido la tónica habitual de descalificaciones y medias verdades por parte del equipo de gobierno de PP-Vox hacia la oposición, que ya constituye todo un clásico. El nivel de polarización es exagerado para lo que es un pleno municipal. No parece normal tal nivel de tensión para discutir unas Ordenanzas Fiscales. Ni que se cite tanto a Pedro Sánchez (incluida toda su familia), Ábalos, Cerdán, etc., de una parte y, de otra, a Feijóo, Ayuso, Abascal y similares, de otra. Habría que centrarse más en los problemas de Elx y de sus habitantes. Problemática que sigue existiendo, aunque no se lo parezca a algunos, y ahí están las estadísticas de la Agencia Tributaria, que nos lo recuerdan todos los años.

Lamentablemente el debate sobre el modelo de ciudad; las posibilidades de mejora de la calidad de vida para todos aquellos que están pasando dificultades en su día a día; las actuaciones necesarias, en inversiones sociales, siempre tan prometidas y tan poco ejecutadas; el impulso hacia una ciudad más verde y sostenible; una mayor oferta de vivienda asequible a los sectores más necesitados; mayores recursos a las personas mayores con escasos recursos o que viven en soledad, etc., parecen aspectos secundarios en nuestro Ayuntamiento ante la avalancha permanente de debates (por decir algo) sobre temas de política nacional, de los que tanto se plantean en su Salón de Plenos. Que, por ello, haya tanto desapego, o, peor aún, políticas de odio y frustración entre gran parte de la ciudadanía, no debería extrañar a nadie. Todos deberían bajar el volumen y centrarse más en la cuestión municipal, y ahí la labor de un alcalde, que dijo querer serlo de todos, estaría bien que actuara más de bombero, y no tan frecuentemente de pirómano como ha pasado en otros plenos.

Y, ante todo, no debe faltarse a la verdad en temas que afectan al bolsillo del ciudadano. En este último pleno ha vuelto a pasar, lo que ya es casi una constante y que ya se repitió el año pasado con motivo del mismo debate sobre el aumento de la tasa de basura. No es cierto que el aumento de la misma, producto de la aplicación de una ley, venga de un capricho de Pedro Sánchez como dijo, entonces, y dice ahora, el equipo de gobierno de PP-Vox. Y, por cierto, se ha confirmado que tampoco era cierto lo que estos mismos partidos dijeron el año pasado sobre que ellos habían descubierto una fórmula «magistral» para aplicarla gradualmente durante cuatro años, por lo que para 2025 sólo subiría un 25%, como así ha sido, y así sería cada año. Ya dicen que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Para 2026 la subida será del total hasta completar el 100% previsto inicialmente. La manipulación ha durado un telediario aunque, curiosamente, no se ha pedido perdón por ello ni se han dado explicaciones de la misma, excepción hecha de que ha sido, de nuevo, una imposición del «maligno» Pedro Sánchez. El descubrimiento de la pólvora que aquí hicieron, que parecía caso único en España, resultó ser una maniobra de distracción para evitar asumir costos políticos por estar dirigiendo la gestión municipal.

Y es que, como ya se ha dicho en más de una ocasión, el aumento de la tasa, que establece la Ley 7/2022 sobre residuos, es una transposición de una serie de directivas europeas de obligado cumplimiento sobre el tema. Y, si alguien tiene dudas sobre la paternidad de una normativa como ésta, la simple lectura del preámbulo de la ley debería disiparlas. Ha sido un proceso largo, pero la directiva que da lugar a la misma la aprueba la Comisión Europea en mayo de 2018, con Rajoy en el Gobierno de España y Arias Cañete de comisario europeo. Y la ley, por cierto, se aprobó posteriormente en el Congreso sin que el PP la votara en contra, ya que se abstuvo. Y, aún más curioso, al pasar por el Senado, Pablo Ruz, que era senador, tampoco votó en contra perdiendo una oportunidad única de oponerse a un «tasazo» como éste. Quejarse ahora de algo a lo que no se opusieron es bastante revelador.

Ahora, con la aplicación de la nueva tasa, el Ayuntamiento va a tener varios millones extra de ingresos. Qué hará con ellos es una incógnita. Con las dificultades que tiene por la política de derroche que lleva, le puede venir muy bien para continuar con ella. Es de esperar que cambie esa dinámica y cuide mejor los dineros públicos, lo que sería casi insólito. Aunque también debería facilitar, como la propia ley estipula, que se aumente la concienciación ecológica de la población, especialmente en los temas de reciclaje y eliminación, a través de puntos limpios, de determinados envases u objetos, con las consiguientes bonificaciones en los recibos. Aunque para ello no basta con decirlo, hay que tener la maquinaria administrativa preparada para atender una demanda que puede ser importante. Hasta ahora, estos trámites están colapsados y con importantes retrasos en su aplicación. Mucho trabajo pendiente tiene ahí el equipo de gobierno.

A ver si, con suerte, deja de preocuparse tanto de lo que dicen que pasa en Madrid, en la alta política, y se dedica a atender a los problemas reales de este municipio, que falta hace y es, además, para lo que se les eligió.