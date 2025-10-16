La dignidad no se subasta

Hay sentencias que corrigen un error administrativo y otras que nos obligan a mirarnos como sociedad. La sentencia del TSJCV sobre el contrato del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) de Alicante pertenece a esta segunda categoría. No habla solo de cláusulas o convenios, habla de lo que somos, de cómo tratamos a quienes más nos necesitan.

El tribunal ha anulado parte de la licitación del CAUS porque el Ayuntamiento de Alicante elaboró el presupuesto aplicando un convenio equivocado -el estatal- cuando debía haber utilizado el autonómico de servicios sociales, que regula precisamente los centros de acogida de nuestra Comunitat. También ha declarado nula la cláusula que impedía la subrogación del personal que, durante años, atendió a las personas sin hogar en el antiguo Centro de Acogida e Inserción (CAI).

En términos sencillos, el Ayuntamiento cambió el nombre del servicio, pero no su esencia. Se mantuvo el edificio, los usuarios y la finalidad. Lo único que varió fue el trato dado a quienes lo hacían posible.

El resultado fue un recorte encubierto, un intento de ahorro que tuvo consecuencias humanas: trabajadores desplazados, equipos rotos, personas vulnerables atendidas por personal nuevo que debía empezar de cero, reconstruyendo vínculos que nunca deberían haberse quebrado.

Esta sentencia pone palabras jurídicas a algo que la calle ya sabía: cuando los servicios sociales se gestionan como un mero contrato, se pierde el alma del servicio público. Porque detrás de cada pliego, de cada convenio y de cada presupuesto, hay rostros, hay historias, hay vidas que dependen de la estabilidad y del compromiso de quienes los acompañan.

Un centro de acogida no es una empresa ni un trámite, es un refugio donde la palabra dignidad debería ser la norma, no una excepción.

Y la dignidad empieza por quienes sostienen el servicio, que son profesionales vocacionales, acostumbrados a trabajar en silencio, que hoy merecen algo más que un agradecimiento tardío.

Merecen respeto, seguridad laboral y reconocimiento institucional.

La justicia ha obligado al Ayuntamiento a rehacer los pliegos, incluir la subrogación y recalcular el presupuesto conforme al convenio correcto. Pero ojalá este fallo sirva para algo más, para recordar que las políticas sociales no se construyen solo con números, sino con humanidad.

Alicante no puede permitirse una política social que mida su éxito en euros ahorrados; debe medirlo en vidas acompañadas, en puertas abiertas y en segundas oportunidades. Porque, al final, de eso se trata la justicia social: de mirar a los ojos a quien sufre y decirle, con hechos, que no está solo.

El Ayuntamiento no puede seguir mirando a otro lado, tiene que poner solución a las graves deficiencias de los servicios sociales; deficiencias ya señaladas por el Síndic de Greuges, por usuarios y trabajadores del Centro de Estancias Diurnas. Un reproche social que nos obliga a recordarle al Sr. Barcala que la dignidadno tiene precio.