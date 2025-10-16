Mentir sí es delito

Resulta curioso el poder que tiene en el Partido Popular Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, a tenor del silencio absoluto que mantiene Alberto Núñez Feijóo cada vez que MAR, como se suele llamar a Miguel Ángel Rodríguez, comete alguna de sus habituales salidas de tono. Es digno de estudio, además de curioso, el hecho de que teniendo un cargo de relativa importancia en la Comunidad de Madrid, es decir, no siendo vicepresidente ni consejero ni director general de ningún área, actúe por su cuenta dentro del PP de Madrid y contradiga las ideas y argumentos de Feijóo con gran desparpajo. Da igual lo que diga MAR. Feijóo siempre calla y, sobre todo, nunca corrige ni contradice cualquier bobada que diga el ayudante de Díaz Ayuso. Lo que hay que ver, un posible presidente del Gobierno enmudecido por el miedo que siente ante un jefe de negociado.

Es evidente que Feijóo tiene un claro temor a terminar como Pablo Casado, que pasó de presentarse en unas elecciones generales a la presidencia del Gobierno a ser defenestrado en apenas un par de días al decir en voz alta que no era normal que el hermano de Isabel Díaz Ayuso se hiciese rico vendiendo mascarillas a la Comunidad de Madrid cuando morían 800 personas al día en España por el virus covid-19. Pero, además, Feijóo sabe que la sultana de Madrid está esperando su próximo fracaso en unas elecciones para aceptar por aclamación la presidencia del PP en el caso de que no tuviera más remedio que dimitir y regresar a Galicia si volviese a no ser capaz de alcanzar la presidencia del Gobierno. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que MAR está buscando de manera constante cualquier argumento político que contradiga los de Feijóo para que sea dicho por Díaz Ayuso a la menor ocasión. En vez de ocuparse de su Comunidad, de mejorar la sanidad y los servicios públicos, Ayuso trabaja exclusivamente por encontrar puntos de desencuentro con el Gobierno central que, en ocasiones, roza el ridículo más absoluto y al mismo tiempo contradecir la claves generales de la estrategia de Feijóo para parecer, de cara a los votantes más a la derecha del PP, la única garante de las esencias del nuevo ultraliberalismo español de clara inspiración posfranquista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Diego Radamés / Europa Press

La última bomba mediática programada por MAR para que estalle a los pies de Feijóo ha sido que Díaz Ayuso se declarara insumisa y okupa en el cumplimiento de una ley de carácter estatal en la Comunidad de Madrid. Por mucho que Díaz Ayuso y su muñidor de discursos y polémicas traten de desviar la atención sobre la gestión de los asuntos que de verdad importan a los españoles, las polémicas que van sembrando los acercan a los votantes de Vox pero los alejan de la presidencia del Gobierno. El sultanato de Madrid no es extensible al resto del país y Miguel Ángel Rodríguez no es la misma persona que llevó a José María Aznar al poder. Tampoco el país es el mismo. La sociedad de hoy no es la de los años 90 y apostarlo todo al neoconservadurismo surgido desde la irrupción de Donald Trump en EE UU y de Vox en España no es camino seguro a un nuevo Gobierno del PP.

No debería tener tanto miedo Feijóo a Isabel Díaz Ayuso. Si pretende dirigir algún día el Palacio de la Moncloa lo primero que tiene que hacer es ser capaz de dirigir su propio partido. Si nos atenemos a la historia de la derecha en España se puede observar que sólo ha gobernado cuando ha tenido un presidente de partido conservador que dirigía de manera firme su partido. Adolfo Suárez, un buen hombre rodeado de halcones que querían su puesto, fue un claro ejemplo de que la derecha no admite un máximo dirigente conciliador. Aznar gobernó porque no permitía que nadie se moviera de la fotografía en la que él aparecía sentado en su trono dorado construido por Manuel Fraga. Sin embargo, Feijóo deja hacer a la sultana de Madrid evitando así conflictos que puedan minar y poner en entredicho su poder por los medios de comunicación de Madrid, todos ellos grandes sostenedores de Ayuso gracias a la publicidad de la Comunidad de Madrid en estos medios.

Esconderse en el silencio cuando se ha sabido que MAR se inventó la filtración del Fiscal Jefe del Estado en el turbio asunto del delito fiscal admitido por Alberto González Amador, pareja sentimental de Díaz Ayuso, aleja aún más a Feijóo de la presidencia del Gobierno. Cada paso que dan el triunvirato formado por Díaz Ayuso, su pareja y MAR en su huida hacia delante para evitar que el segundo ingrese en prisión, entorpece el camino de Feijóo hacía la Moncloa. Despachar el escándalo de que un simple jefe de Gabinete admita haber inventado la filtración del Fiscal General del Estado para proteger así a la pareja de Díaz Ayuso, aleja a Feijóo de la Moncloa y lo empequeñece como líder del PP.