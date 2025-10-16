Qué fue de Urdaci

Muchos se preguntarán qué fue de Alfredo Urdaci cuando se reincorporó a TVE. La respuesta la pudimos ver en un espléndido reportaje emitido por La aventura del saber, a cuyo equipo de redactores pertenece el periodista en su segunda etapa en el seno de la televisión pública.

El trabajo en cuestión estaba dedicado al Museo Ramón Gaya de Murcia, y en él, partiendo de las declaraciones realizadas por su director Rafael Fuster se realizó un prolijo repaso a la vida y obra del «poeta pintor», como le llamaban. Más que hacer spoiler de una biografía que estuvo forzada a pasar por el exilio, merece la pena adentrarse en el trabajo y paladearlo con el buen gusto con que su hacedor lo ha llevado a cabo. Sirvan estas líneas como incitación/invitación a conocer tanto la figura de Ramón Gaya como, de paso, a descubrir a qué dedica sus horas de trabajo el otro conocido presentador de los Telediarios, Alfredo Urdaci Iriarte.

Por otro lado, contamos con el interesante trabajo de Jenaro Castro en el programa Plano general. Tanto Urdaci como Castro estaban adscritos a una ideología más conservadora dentro del organigrama de los servicios informativos de la casa, con las consecuencias lógicas cuando ganan los gobiernos progresistas. Pero la vida da muchas vueltas, y quien hiciera el Semanal informativo para el Canal 24 Horas se ha posicionado como uno de los imprescindibles de La 2, logrando que su espacio Plano general sea una cita ineludible para todos los amantes de las entrevistas cara a cara. Un programa sencillo y sincero donde no hay ni una sola entrega de la que el espectador no salga reconfortado. Si los personajes conocidos son una garantía de interés, mucha atención a los anónimos o no tan populares porque encierran biografías ante las que no podemos permanecer impasibles. Enhorabuena a Alfredo Urdaci y Jenaro Castro por su loable trabajo.