Opinión | El deure d’actuar
El consens, clau per a la viabilitat del Palmerar
"La cultura no es conserva per casualitat, sinó perquè algú pren la responsabilitat de protegir-la"
Jacques Chirac.
Després de més d’un segle de lluita per conservar el palmerar, els avanços reals han estat escassos. Malgrat les disposicions legals i les declaracions d’intencions, la realitat és que el palmerar continua sent objecte d’agressions semblants a les d’ara fa cent anys. Han canviat les formes, però no les intencions d’aquells que pretenen enriquir-se -encara més a costa del patrimoni col·lectiu, ni tampoc l’actitud servil dels governs que haurien de vetlar per la seua protecció i defensa efectives. Sota la façana d’una suposada gestió, s’amaga la mateixa ineficiència de gairebé sempre. L’única novetat és l’ús del populisme i de les xarxes socials per a presumir d’una gestió que, en realitat, no existeix.
En els darrers mesos, una campanya mediàtica ha intentat fer-nos creure que "ara si que es gestiona bé el palmerar". No negaré que sembrar alguns horts amb farratges, gira-sols o flors —com s’ha fet aquest estiu— és millor que no fer absolutament res. Però això dista molt de la gestió que el palmerar necessita i, a més, parteix d’un enfocament equivocat que fa insostenibles estes accions. En el fons, no deixen de ser una ocurrència més amb una finalitat clarament propagandística.
A partir del decret de 1933, que declara d’interès social la conservació del Palmerar d’Elx, aquest comença a ser percebut com un patrimoni principalment pels seus valors estètics i paisatgístics —la monumentalitat, la bellesa i l’exotisme de les palmeres i del conjunt que formen— deixant de banda l’agrosistema que el fa possible: els horts. Amb aquesta visió esbiaixada i amb la vana intenció de protegir les palmeres, alguns horts es transformaren en jardins i altres es destinaren a equipaments esportius, educatius, habitatges i altres usos que, com es pot comprovar, en la majoria dels casos no han fet més que continuar destruint el palmerar d’una manera més subtil. Esta visió estètica s’ha mantingut durant tot el segle XX i, probablement, encara hui és dominant entre la ciutadania.
A partir del reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat, esta visió reduccionista comença a canviar, i des d’alguns sectors de la societat civil comença a demanar-se la protecció de l’agrosistema en el seu conjunt. Convèncer les capes dirigents d’esta necessitat no ha sigut fàcil, però, malgrat el negacionisme interessat d’alguns sectors, la idea es va obrint pas. Almenys, una part de l’actual govern sembla entendre la importància de cultivar els horts. Tanmateix, no saben com fer-ho ni s’atreveixen a aplicar les propostes dels experts. El problema de fons és la manca d’un consens clar sobre el que cal fer amb el palmerar.
Segons explica Françoise Choay en les seues reflexions sobre la naturalesa viva i dinàmica del patrimoni -reflexions que han influït profundament en organismes internacionals com la Unesco i l’Icomos-, conservar el patrimoni no vol dir congelar-lo en el temps, sinó garantir que continue viu en el present. És a dir, que el patrimoni ha de mantenir una funció i un sentit per a la societat actual, respectant-ne els valors històrics i culturals. Esta idea contrasta amb la visió d’alguns urbanistes locals que conceben el palmerar com un "paisatge en ruïna": un llegat del passat que cal conservar tal com està, com a testimoni històric, però sense funció viva.
Esta concepció dinàmica del patrimoni contrasta també amb la d’altres professionals locals que proposen gestionar el palmerar com un parc temàtic, un museu a l’aire lliure. Això s’assembla al que s’ha fet aquest estiu en alguns horts, i al que es fa des de fa dècades a l’Hort de Sant Plácido. Jo mateix he defensat -i defense- la idea de recrear cultius de l’època medieval -andalusina i cristiana- i de l’època moderna -post-colombina- amb les tècniques i eines corresponents, i mostrant-ne l’evolució. Crec que seria encertat crear un espai temàtic per explicar això en alguns horts -per exemple, en l’entorn de l’Hort dels Pontos- però no amb tot el palmerar. Convertir-lo íntegrament en un parc temàtic seria fossilitzar-lo i condemnar-lo a la mort en un futur més o menys pròxim.
La idea de que el patrimoni s’ha de conservar viu i actiu adquireix tot el seu sentit en el cas del palmerar, tant per necessitat biològica com social. Si volem garantir-ne la supervivència, cal recuperar l’agrosistema que el manté viu i fer-lo productiu perquè la ciutadania torne a beneficiar-se’n. No té sentit sembrar els horts només per estètica amb càrrec al pressupost municipal; cal fer-ho amb una vocació productiva, i amb càrrec a aquells que se’n beneficien.
Hui és perfectament viable cultivar els horts amb els principis i les tècniques de l’agricultura regenerativa, que permeten recuperar l’ecosistema agrari, amb tota la seua fertilitat i biodiversitat, sense usar fertilitzants, herbicides, insecticides ni fungicides d’origen químic. Es tracta de pràctiques sostenibles, respectuoses amb l’entorn i les persones i, per això mateix, compatibles amb l’entorn urbà i amb l’ús social dels horts.
Sense un ampli consens sobre què volem fer amb el palmerar, no podem actuar amb trellat. Afortunadament, la Llei del Palmerar, a través del Pla Director, preveu els instruments necessaris per a construir aquest consens. Malauradament, però, des de la seua aprovació, la llei ha quedat oblidada en un calaix, i el govern no ha mostrat cap voluntat real d’aplicar-la. Ben al contrari: l’actual executiu ha expressat la seua intenció de modificar-la per facilitar que alguns -que ja són rics- continuen enriquint-se a costa d’un patrimoni que és de tots i totes.
De debò no hi ha res de valuós en tota la llei? Ni tan sols els instruments que ens permetrien assolir aquest consens tan necessari?
Si continuem per aquest camí, és molt probable que els il·licitans i les il·licitanes del segle XXII es troben exactament en la mateixa situació en què ens trobem nosaltres ara. Cal recordar-li al govern que no els paguem el sou per a que es facen selfies explicant-nos com de meravellosos són, sinó perquè administren els interessos col·lectius, resolguen problemes i fomentant la convivència.
No són temps de silenci ni de resignació: són temps d’acció.
