La revolución de la mujer y la reacción de la ultraderecha

Me refería el otro día a las consecuencias sociales, económicas y políticas de la revolución de la mujer que caracteriza el siglo XX. La “revolución silenciosa” ha supuesto que las mujeres se han integrado en el mundo del trabajo, en la población activa. No es que antes no trabajaran, sino que lo hacían de manera no regulada, eran prestaciones de servicios en negro, cobraran en dinero o en especies, mientras asumían las tareas de su hogar y los cuidados de niños y mayores. Las mujeres trabajaron en las fábricas en los comienzos de la revolución industrial y en las tareas agrícolas y ganaderas, completando la labor del marido. La “revolución silenciosa” se desarrolla principalmente en el último tercio del siglo XX y las mujeres, al igual que los hombres, buscan el éxito profesional, no solo trabajar, sino “hacer carrera”.

En los años 60 los hombres entre 25 y 54 años que no trabajaban o buscaban trabajo, eran muy pocos; hoy, sin embargo, están en torno al 10-12 % en USA, y no es porque hayan optado por ser amos de casa, sino que es un reflejo del malestar social. “Y es probablemente inevitable que algunos hombres atribuyan sus frustraciones al auge de las mujeres orientadas a la carrera profesional”. Esta situación alimenta la radicalización política trumpista y muchos jóvenes, resentidos, culpan a las mujeres. Los hombres que estando en edad activa no trabajan tienen en general niveles educativos bajos y se mantienen viviendo con sus padres o dependen de los ingresos de sus parejas. La incorporación de las mujeres al empleo remunerado conduce a un mayor empleo total, no sustituyen a los hombres. No trabajar es mas desmoralizante y tiene consecuencias sociales mas graves en el caso de los hombres que de las mujeres. Tanto el consumo de drogas o alcohol como el mantenimiento de la violencia machista probablemente estén relacionados con el aumento de los hombres inactivos.

La economía de los países avanzados crea mas empleo en los sectores de servicios y de la información que en la industria o la agricultura y trabajos manuales. Los empleos considerados masculinos tienden a reducirse, a pesar de las promesas de Trump en USA, mientras que aumentan los de codificación femenina -salud, servicios sociales, cuidados, educación-. No es cierto que la revolución de la mujer sea la causa de que trabajen menos hombres en edad activa, esta es la tesis de Paul Krugman (Explotando la ira masculina. Mujeres, hombres y empleos, y otros artículos publicados en Substack).

Sin embargo, los grupos de extrema derecha -Trump en USA o Le Pen y Abascal en Europa- preconizan recuperar empleos de hombres, que la mujer vuelva a la casa y se centre en la cría y cuidados de los hijos. La defensa de planteamientos machistas, su antifeminismo y su oposición a los inmigrantes a quienes acusan, al igual que a las mujeres, de “sustituir” a los nacionales en sus puestos de trabajo. Es la batalla ideológica de la ultraderecha reaccionaria. El efecto es que en España dos de cada tres votos a Vox son de hombres. Más de la mitad de los votantes de ultraderecha tienen menos de 35 años. Entre los 18 y los 35 años, los partidos de ultraderecha son los que tienen mayor intención de voto+simpatía. (CIS. Septiembre.2025).

Son propuestas radicalmente injustas porque cuestionan la igualdad de la mujer, son propuestas retrógradas e inviables, lo estamos viendo ya en Estados Unidos y, además, se basan en análisis falsos: ni mujeres, ni inmigrantes desplazan a los jóvenes españoles de sus ocupaciones. Los inmigrantes ocupan puestos que los españoles rechazan. Las mujeres ocupan puestos de “codificación femenina”, que son los que más se ofertan. La incorporación de inmigrantes permite mantener empleos que desaparecen y la incorporación de las mujeres al empleo remunerado aumenta el empleo total pero no desplaza a los hombres.

El gobierno debe ayudar a los hombres -en especial a los jóvenes que en edad activa no trabajan- reconociendo que tienen problemas reales: ayudándoles a aceptar los empleos que en el siglo XXI se crean -cuidados, salud, educación, etc.-, y hay que desmontar el prejuicio de que los empleos son por género. Conciliar la maternidad con la carrera profesional y aumentar, como se ha hecho, las licencias remuneradas por maternidad y paternidad. Facilitar el acceso a la vivienda y guarderías públicas. Hay que mejorar las retribuciones -muy bajas- de los empleos considerados “femeninos”. La administración debe facilitar mucho más el acceso de los jóvenes a estudios profesionales y superiores.

Es necesario contrarrestar con políticas el núcleo del argumentario de la ultraderecha trumpista.