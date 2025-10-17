Siete años lleva en antena De seda y hierro y todavía habrá espectadores que no lo hayan descubierto. A ellos me dirijo. Porque los protagonistas del espacio son personas muy especiales, de las que siempre podemos sacar un aprendizaje provechoso.

El programa, dirigido por Patricia Martínez Marcos de León, con gran vocación de servicio público, reafirma su compromiso con la visibilidad de todas las realidades, la discapacidad, la dependencia y también la salud mental desde un punto de vista positivo y vital, fomentando la empatía y la reflexión social. Son historias que inspiran y que se cuentan con un enfoque humano y respetuoso que conecta con el espectador.

A lo largo de la séptima temporada, De seda y hierro está poniendo el foco en distintas realidades, como la de los pacientes de cáncer de mama; jóvenes en sillas de ruedas que no permiten que nada les pare; personas con discapacidad intelectual y una gran pasión por el fútbol; personas de la tercera edad que mantiene su autonomía y alegría gracias a una red de apoyo; o historias donde la danza se convierte en un lenguaje común para personas con y sin discapacidad.

El recorrido de De seda y hierro ha sido avalado por numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio Iris del Jurado de la Academia de Televisión; el Premios Tiflos de la ONCE; el Premio Cermi por su contribución a la imagen social de la discapacidad; el Premio de Periodismo Audiovisual de la Fundación Grünenthal; y el Premio Fundación Randstad en la categoría 'Difusión de la cultura, conocimiento y normalización de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad'. Pero el mejor premio para sus hacedores es encontrarse cada semana con una audiencia cada vez más concienciada.