La soledad de las personas mayores

La noticia de la aparición del cadáver de una persona mayor de edad en su domicilio a raíz de una investigación provocada por las últimas lluvias ha vuelto a sacar a la luz el terrible drama del gran número de personas mayores de edad que viven solas hoy en día en nuestro país y en todo el mundo. Según las informaciones parecer ser que llevaba quince años fallecida la persona encontrada por las investigaciones, lo que evidencia el riesgo extendido de que esto mismo le pueda ocurrir a cualquiera de las personas mayores de edad y vulnerables que viven solas.

Según las cifras dadas a conocer por el Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, una de cada nueve personas vive sola y el porcentaje de personas que viven solas en España pasó del 1,9 % en 1970 al 11,1 % en 2024. Pero el dato más demoledor de este peligro se comprueba con que el número de hogares unipersonales ha aumentado a 5,4 millones en España con una población total de 48,79 millones de habitantes que viven en 19,3 millones de hogares. Y se va incrementado la cifra de los que son mayores de edad, ya que a partir de los 60 años, y de forma creciente con la edad, el porcentaje de mujeres que viven solas llega casi al 30 % entre las españolas que tienen 65 años o más, lo que evidencia la situación de peligro si estas personas no mantienen un contacto permanente con familiares o amigos/as que les vayan a ver de forma periódica y les presten alguna ayuda si la necesitan.

Para seguir con las cifras hay que recordar que más de 4,7 millones de personas viven solas, lo que representa aproximadamente el 28 % de todos los hogares. De estas, cerca de 2 millones son mayores de 65 años y, aunque algunas de estas personas suelen tener relación con familiares y amigos de forma habitual, hay muchas que no lo hacen y que son los que se encuentran en situación de riesgo de que pueda ocurrirles algo grave en sus domicilios sin que nadie se entere.

Por todo ello, esta situación de soledad les hace todavía ser más vulnerables de lo que lo son, por cuanto la vida en soledad determina la existencia de un peligro de que puedan ocurrirle situaciones como la anteriormente referida en la que si no tienen familiares cercanos que habitualmente se comunique con ellos, o vayan a visitarles puede darse la circunstancia terrible de que estas personas puedan darse un golpe en su domicilio, o fallecer de una enfermedad sin que nadie pueda acudir a socorrerles si no les echan en falta.

La soledad de las personas mayores. / INFORMACIÓN

Algunas compañías de instalación de sistemas de alarma están implantando en la actualidad un muy positivo sistema acerca de la posibilidad de pulsar un botón de alarma si les ocurre algo dentro de ese hogar por la circunstancia de que, viviendo solas, puedan sufrir cualquier caída, ataque al corazón, o cualquiera otra, y que no tengan la posibilidad de pedir ayuda. Estos sistemas de alarma llevan, así, incorporados en el contrato la posibilidad de pulsar una alarma SOS en virtud de la cual pueden ponerse en contacto con el centro de operaciones y que los responsables de esta empresa se pongan en contacto con la policía, alertándoles de que puede haber ocurrido algo en el domicilio desde donde se ha pulsado el sistema de alarma por una persona que vive en soledad.

Algunas personas mayores, o no, optan por una soledad como mecanismo de vida, pero hay muchas otras que no han buscado la soledad y que preferirían hacerlo en compañía, pero que por sus circunstancias personales no lo pueden hacer. Se debe distinguir, así, una soledad deseada de la no deseada. Y es esta última la que provoca preocupación, ya que su «entorno» debería estar encima si se trata de personas mayores que tienen dificultades para valerse por sí mismas.

Son muchas las imágenes que hemos visto de personas que van por la calle en solitario ayudadas por los conocidos «andarines», sin que nadie les acompañe y que cuando se dirigen a un portal para intentar entrar en ellos vemos las dificultades que tienen con el incremento del riesgo de que pueda ocurrirles algo en su propio domicilio si se caen por la pérdida de facultades que tienen y que les dificulta esta vida en solitario. Por ello, la sociedad no debería mirar hacia otro lado y la Administración pública debería tener localizado un catálogo de personas que viven en soledad y que pudieran comunicar en alguna dependencia de la Administración el deseo de tener un control por profesionales que les puedan atender periódicamente para evitar el riesgo de que pueda ocurrirles algo en su hogar y no disponer ni de entorno ni de recursos. Y es que no hay nada peor que la soledad no deseada y la ausencia de un entorno de amigos o familiares que les abandonaron a su suerte.