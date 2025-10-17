Más tribulaciones, menos mudanzas

Lo que en junio parecía el momento para el Partido Popular, con encuestas favorables y un clima de desgaste para el Gobierno central, se ha reconfigurado en un debate público que no es propicio para los adelantos electorales autonómicos. En tiempos de aceleración política, donde los ciclos de opinión ya no se miden en años sino en semanas, lo que parecía seguro puede volverse incierto.

El clima social es distinto, no solo por el despertar de la indignación en la Vuelta Ciclista a España ante el infierno de Gaza, cuando ya llevan en él más de dos años, sino por la movilización social ante la gestión de los incendios en Castilla y León, que no se recordaba desde la España vaciada, y en el sur la revuelta por la calidad asistencial de la sanidad, más allá del asunto concreto de las mamografías, que mueve el suelo firme de Moreno Bonilla.

Una protesta humanitaria que se calienta aún más por las provocaciones de la república independiente del Partido Popular madrileño, unida a una crisis de gestión con los incendios y de la sanidad, que antes había vivido el PSOE con el apagón eléctrico, ha movilizado a sectores sociales que no necesariamente se identifican con la izquierda, lo que supone un aviso para el PP.

El resultado de esta suma de factores es que el panorama preestival, que favorecía al PP e invitaba al adelanto electoral en aquellos territorios en los que no se conseguía aprobar presupuestos, es ahora mucho más impredecible. Nadie quiere acercarse a Mañueco porque gravará las expectativas electorales, se era más partidario del junio de Moreno Bonilla pero en una semana esto también ha implosionado. Sólo en Extremadura, ante la absoluta fragilidad del candidato de la izquierda, se mantiene el mismo análisis. Aunque la subida imparable de Vox, menos movilizada en la calle, pero sí en las encuestas, desdibuja todos los planes iniciales.

Mientras tanto, el Gobierno central ha encontrado un anclaje emocional y político en torno a la contestación por Gaza. No porque todas esas voces apoyen al PSOE, sino porque mantienen vivo un clima de movilización progresista, olvidado hace tiempo, que evita el repliegue hacia la abstención. Derecha e izquierda saben que la política no solo se juega en el Congreso, ya aprendieron que lo hace también en las redes, y que ahora vuelve como siempre a la calle. En tiempos de agitación es mejor no hacer mudanza y ahora las tribulaciones ya son a derecha e izquierda, quizás volvemos a la máxima de resistir porque la ola favorable está bajando de altura. La atención a la reacción ciudadana debe ser constante porque la marejada cambia de dirección en cualquier momento.