Cuando falla el algoritmo emocional.

Estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo estaba bien. Iba al gimnasio cuatro veces a la semana. Dormía por las noches –que en la era del insomnio podríamos considerarlo el nuevo Oro del Perú—. Me había vuelto a crecer el pelo y había conseguido comprarme unos vaqueros de cintura alta que daban lo que el modelo prometía en la web. Comodidad, estabilidad, la barriga contorneada por la cinturilla… ¿Qué más podemos pedir?

El resumen de todo es que, desde hacía mucho tiempo, me veía alineado conmigo mismo. Y un día, sin más, llegó él. Que no me pegaba con nada. Era el equivalente emocional a encontrar una boina francesa de lana en rebajas en el calor de Alicante: encantador, provocador y absolutamente incompatible con mi clima interno. Y, aún así, me lo probé. De eso que te dices a ti mismo no lo hagas y la mano izquierda ya lo está cogiendo del estante. Y te lo vuelves a repetir. Es que lo necesitabas –te mientes— y no lo sabías. ¿Y si cerrándome al amor perdía la oportunidad de encontrar a mi Sr. Darcy?

A veces, cuando por fin te sientes bien contigo mismo, aparece alguien que te recuerda que también puedes sentirte mal. Que la paz que tenías se escurre rápidamente. Como si fueras Elizabeth Bennet –esa mítica protagonista de Orgullo y Prejuicio que tantas veces he leído y revisado—. La vida cambia en menos de cinco segundos porque cinco segundos pueden resultar una eternidad. Y la ostia no llega en forma obvia, sino en pequeños detalles: mensajes a deshoras, planes que nunca terminan de confirmarse, cumplidos que suenan más a trampa que a ternura.

Lo miraba y pensaba: no me va. No encaja con mis horarios, mis valores, mis playlists. A mí me encantaba Viva Suecia y Bad Gyal y a él, la música electrónica y el reggaetton antiguo. Y, sin embargo, había algo en él —una manera de no estar del todo disponible— que me desmontaba el equilibrio. Porque hay personas que no combinan contigo y, aun así, te fascinan. Y no sabes si es el misterio o el desafío o el aburrimiento que tú mismo estás intentando tapar con la intensidad. Solo sabes que estabas bien, y de pronto ya no.

La cosa es: ¿Por qué seguimos intentando encajar con personas que nos desmontan el equilibrio que tanto nos cuesta construir? ¿Será que confundimos intensidad con destino? ¿O simplemente, que aún no sabemos querer sin que nos quede apretado?

Si nos ponemos prácticos, el amor es como la moda. Nos hace pensar que algo diferente es automáticamente deseable. Pero no todo lo diferente te queda bien. Algunas tendencias son como ciertas personas: geniales en la página web, pero un desastre en tu vida real. No todo lo que brilla te va a durar más de dos lavados emocionales. Como los bombachos que han invadido Zara y que quedan fatal.

A veces las vidas ajenas llegan para desbarajustar las propias. Porque el amor no cabe en agendas, las hace estallar. Por eso nos hace vivir, pero a veces hay que quedarse con tu vaquero que te queda bien y tu rutina que te hace bien. No todo amor debe de encajarnos en nuestros tiempos emocionales.

La cosa es que cuando me di cuenta, él quería todos los días para ambos y yo con un día tenía suficiente. Era injusto y le hacía sufrir como a mí me lo habían hecho otras personas. Así que, al final, decidí quedarme libre toda la semana. Al final, si el Sr. Darcy y Elizabeth Bennet se hubieran conocido en 2025, quizá estarían divorciados.