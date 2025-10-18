Black Rabbit. Estupenda serie de Netflix, con Jude Law y Jason Bateman haciendo de hermanos distintos y diferentes, cada cual con su cruz de hierro a cuestas. Uno guapo, agradable y con suerte, propietario de un bar “cool” en Nueva York que parece que va como un tiro, y otro sin oficio ni beneficio, que se arrastra por la vida como puede. Bateman (el que era el protagonista de Ozark) es el productor y dirige algún capítulo, y la interpretación que hace de este último es la bomba. Menudo papelón que se marca. Cómo mira, cómo habla, cómo se mueve. También está bien Law, le aguanta el tipo, le mantiene el pulso. Pero Bateman se sale.

La RAE y el Instituto Cervantes. Hablamos mucho de los navajazos de la política, pero no hay que olvidarse de los que protagonizan los poetas, escritores y literatos. En vísperas del Congreso Internacional de la Lengua en Arequipa, en Perú, el presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero, dijo, como si tal cosa, que “la RAE está dirigida por un experto en llevar negocios para empresas multimillonarias”, refiriendo a su presidente, Santiago Muñoz Machado. Una nadería, vamos. Estupenda y magnífica, además, la idea de soltarse el pelo de esa manera, justo antes del congreso donde iban ambos como representantes máximos de la lengua española (vaya papelón también, los dos allí en el congreso, sin mirarse siquiera). Ni idea del grado de verdad que tiene la afirmación de Montero. Pero si es tal, eso se hace con pruebas y con denuncias inmediatas. Al lado de Montero, los vaivenes de Trump con Sánchez son un juego de niños.

Juan del Val, en su papel. Juan del Val en El Hormiguero hablando de cualquier cosa. Juan del Val en La Roca hablando de cualquier cosa. Juan del Val en las revistas del corazón en los meses de primavera, en los de verano, en los de invierno. También hablando de cualquier cosa. También ahora, en otoño. Juan del Val contándonos su vida, la de su madre, la de su mujer, las de sus hijos, la de sus vecinos. Juan del Val opinando de política, de toros, de fútbol o de sexo, sí. Pero también de historia, de filosofía, de jazz, de vinos, de alpinismo. Juan del Val recogiendo el Premio Planeta y hablando de amor desde el atril. La verdad es que todo encaja, y si no existiera el Planeta habría que inventarlo.

La Oreja de Van Gogh. Menuda operación de marketing: ni Steve Jobs en sus mejores momentos. Lo siento (sí, padre, reconozco mi falta, qué le vamos a hacer: rezaré tres avemarías y ocho padrenuestros) pero nunca fui fan, y ahora menos. Me parecieron desde el inicio ñoños, simples, facilones, insustanciales. Yo soy muy de Leire, además (a quien dejaron tirada en el barro con un tuit: cobardes...). Toda España dando grititos con la noticia de la reunificación y la aparición de Amaia en el papel estelar, como si fueran los Rolling Stones. Primero empezarán a salir en todos los programas de televisión, acaramelados, diciendo que qué bonito son los reencuentros y que donde hubo siempre queda, luego reservarán cuarenta días seguidos el Wizink como tributo a sus seguidores (a noventa euros la entrada), para acabar reventando todas las plazas de toros de España durante todos los días de verano. Lo dicho: el de marketing, un figura…