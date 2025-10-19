- Cada día estoy más decepcionado, JC. Allá abajo, en tu país favorito, la situación se está volviendo irrespirable.

- ¿A qué te refieres exactamente, Pa?

- A la polarización en España, que está alcanzando niveles hiperbólicos. Me doy cuenta de que ya no existen razones ni sentido común. Únicamente se trata de oponerse a lo que dice el adversario. Si para unos Israel está cometiendo un genocidio, para los de enfrente se trata de defensa propia. Si las investigaciones de la UCO muestran financiación irregular del PSOE para unos, para los otros no hacen más que refrendar su beatífica actuación. Si para unos es de día para los adversarios es noche cerrada.

- Me temo que es así, y la situación no hace más que empeorar a medida que se acercan las fechas electorales. Y esto tiene una repercusión importante sobre la ciudadanía, especialmente los menos informados, porque la visceralidad sustituye a la razón.

- Yo no sé cómo resolver esto, JC. No sé si hacen falta varias generaciones, un cataclismo, el meteorito que mandamos a terminar con los dinosaurios…

- Quizás sea más sencillo, Pa. Y sirva el que surja una tendencia que ocupe el espacio político de centro en España, huérfano desde que desapareció Ciudadanos.

- Eso es buena idea. Y sé que la familia liberal europea está preocupada porque su proyecto cojea en España y buscan recomponer ese flanco ideológico con vistas a las próximas elecciones generales.

- ¿De quién me hablas, exactamente?

- Del grupo europeo que engloba a los principales partidos liberales, como Renaissance en Francia o el FDP alemán. Y pretenden recuperar representación en el Congreso y una voz sensata y moderada en la política española.

- Eso quizá lo tenían con Albert Rivera, pero por una serie de errores se perdió aquella oportunidad histórica.

- Rivera se equivocó, sí. Pero no más que la inmensa mayoría de los políticos españoles. Sin embargo, él lo pagó con su desaparición y la de su partido. Pero ahora hace más falta que nunca una opción centrista moderada. Se habla de una candidata desconocida, experta en Derecho europeo, llamada Miriam González Durántez. Actualmente representa la plataforma España Mejor, que pretende algunas reformas institucionales, la modernización de la administración y la regeneración democrática.

- Yo creo que un buen porcentaje del electorado español no se siente cómodo con el PSOE de Sánchez y su corrupción, la falta de liderazgo de Feijoo y su herencia, y mucho menos con la derecha trumpista de Vox, porque defienden valores europeos y los principios de la democracia liberal que se introdujeron en la transición española.

-Esta señora escribió un ensayo llamado Devuélveme el poder, en el que explica por qué urge una reforma liberal en España y es crítica tanto con la línea política del gobierno como con la ejecutoria populista de Díaz Ayuso, y ha propuesto la eliminación de aforamientos de 250.000 cargos públicos mediante una ley orgánica, aboga por la simplificación administrativa, la reducción de trabas al emprendimiento, la construcción y rehabilitación de hasta 700.000 viviendas para alquiler social…

-Pues solo con eso ya me parece una buena candidata a encabezar el sector centrista en España.

-Querrás decir la reconquista de la opinión pública, el triunfo del sentido común y de la moderación en un país enzarzado en las viejas disputas que España creía haber dejado atrás, hace ya muchas décadas…

-Quizá quería decir todo eso, Pa, aunque habrá que darle un poco de tiempo a quien suceda al inconsistente de PS.

- Tiempo es seguramente, lo último que posea. Vamos a enviarle unas toneladas de arrojo, visión a futuro, honestidad, sentido común y de Estado, que eso sí va a necesitar.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España