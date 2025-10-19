Ciudad Deportiva del Hércules: la amnesia como modelo de ciudad

Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptor

Recibimos con perplejidad la noticia de que se pretende implantar la nueva Ciudad Deportiva del Hércules en pleno corazón de la Huerta de Alicante, uno de los territorios más sensibles a nivel histórico y patrimonial del mundo.

Muchos pensarán que exageramos. Pero no: lo que ocurre es que somos víctimas de una enfermedad antigua, la de olvidar lo que nos hizo ser quienes somos.

Esa enfermedad se llama amnesia.

Una amnesia que se instaló en Alicante hace siglos, cuando el bombardeo de 1691, perpetrado por la flota de Luis XIV, redujo a ruinas la ciudad, su Ayuntamiento y sus archivos. Desde entonces, Alicante vive sin memoria: una ciudad que olvida, reconstruye y vuelve a olvidar.

La primera amnesia es la de la ley. Los promotores plantean resolver la Ciudad Deportiva mediante una Declaración de Interés Comunitario (DIC), figura excepcional prevista en el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP) para autorizar usos puntuales en suelo no urbanizable.

Pero el terreno elegido no es un suelo cualquiera: forma parte del ámbito protegido de las Torres de la Huerta, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) el 14 de abril de 1997.

Desde esa declaración, la ley es clara.

Tanto la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español como la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano establecen que todo BIC con conjunto o entorno protegido debe contar con un Plan Especial de Protección, en un plazo máximo de tres años. Ese plan debía aprobarse en el año 2000. Un cuarto de siglo después, sigue pendiente.

Sin ese instrumento, la Conselleria de Cultura no puede emitir informe favorable alguno: no existen criterios de tutela ni límites de intervención que garanticen la restauración del paisaje y de sus valores históricos.

La LOTUP limita las DIC a usos excepcionales compatibles con el carácter rural del suelo, siempre que no alteren de forma permanente el paisaje ni contravengan protecciones sectoriales.

No están concebidas para grandes proyectos ni para transformar el territorio, sino para actividades puntuales y reversibles.

Una ciudad deportiva con estadios, edificios y aparcamientos no es un uso puntual ni reversible: es una transformación permanente en el corazón de un paisaje histórico.

Quizás la DIC puede tramitarse al margen del Plan General, pero no por encima de las leyes que deben proteger las Torres de la Huerta.

El problema de la amnesia es que nos hace reiterar los errores. Aún no hemos terminado de pagar los platos rotos de Torre Placia, y ya volvemos a jugar con fuego en el mismo tablero. Resulta incomprensible que se puedan seguir forzando interpretaciones de la ley en un ámbito tan frágil como las Torres de la Huerta. Ese patrimonio no solo nos pertenece: estamos en deuda con él. Y cada desmán, tarde o temprano, lo acaba pagando la ciudadanía, en euros y en dignidad.

La segunda amnesia es la de los compromisos. El 21 de octubre de 2021, la Concejalía de Urbanismo anunció a bombo y platillo la contratación del Plan Especial Torres de la Huerta. A día de hoy, nada se sabe de él. Han pasado veintiocho años desde la declaración BIC y cuatro desde su enésimo encargo, y seguimos sin un instrumento que ordene, proteja y ponga en valor el conjunto histórico más significativo de la provincia. Una amnesia, esta vez, institucional.

Tercera amnesia: la falta de coherencia entre el discurso y la acción pública. El Plan de Participación Ciudadana del nuevo Plan General, concluido hace apenas unos meses, situó la Huerta y la Condomina como ejes del debate urbano.

Allí se habló de sostenibilidad, de identidad, de paisaje cultural, de recuperar el vínculo entre ciudad, territorio y vino.

¿De qué sirvió todo aquello si ahora se actúa al margen del proceso y de su espíritu? ¿De qué sirve preguntar a la ciudadanía si luego se decide con el plano de un render?

Cuarta amnesia: la del sentido del lugar.

La Huerta de Alicante no es un espacio vacío esperando un uso. Es un paisaje cultural, tejido durante siglos por acequias, caminos, torres defensivas y viñedos. En un territorio con carestía de agua, nacieron los Vinos de Alicante, germen de la primera denominación de origen del mundo, mencionados en El conde de Montecristo o Robinson Crusoe. Y aquí, entre esas mismas torres, aún se respira el eco de una civilización que supo administrar el agua para crear agricultura y belleza.

Este es uno de los territorios más valiosos de la Comunidad Valenciana, con numerosos Bienes de Interés Cultural y entornos protegidos. Pero pocos recuerdan que la campaña «Vinos Alicante Desde 1510» nació precisamente aquí, en la Condomina, gracias a la protección vinícola otorgada por Fernando el Católico.

Muchos bodegueros y viticultores de la provincia ven en estos terrenos una oportunidad para reimplantar bodegas, recuperar la cultura del vino y reconfigurar la economía y el paisaje de la comarca. Una bodega podría implantarse mañana mismo, sin necesidad de DIC ni de nuevo Plan General, porque es un uso propio del suelo agrícola. Si no se hace, es por la carestía del suelo y por un modelo urbano que ha mantenido durante años este territorio en una especie de ladrillo en barbecho a la espera de nuevas recalificaciones. Y ahora, sobre ese barbecho, asoma una nueva amenaza: la Ciudad Deportiva.

¿Conocemos de verdad el valor de este lugar? ¿Sabemos cómo regiones como La Rioja han articulado identidad, paisaje y desarrollo económico en torno al vino y los valores del territorio? Y si lo sabemos, ¿no deberíamos recordar que una Ciudad Deportiva puede construirse en muchos lugares, pero la Huerta y sus bodegas solo pueden renacer aquí?

Quinta amnesia: la de la coherencia urbanística. En pleno proceso de formulación del nuevo Plan General, surge la propuesta de un megaproyecto deportivo sobre suelo agrícola. ¿Cómo puede impulsarse una operación así al margen del planeamiento en curso, cuando en ninguno de los documentos publicados del Plan General, ni en el propio Plan de Participación Pública, se hace referencia alguna a una actuación de esta magnitud en el centro de la Condomina?

Incluso los materiales de difusión del proyecto parecen dudar de sí mismos: el texto habla de Montemar, pero las imágenes muestran el entorno de la calle Arquitecto Félix Candela. ¿Por qué lo llaman Albufereta cuando claramente se refieren a la Condomina? Ni los planos coinciden con las palabras. Ni las palabras con los lugares.

¿Y si el problema no fuera el deporte, sino la ceguera? ¿No podríamos imaginar otra manera de unir deporte, paisaje y memoria?

¿No sería más sensato —más hermoso y también más rentable para la ciudad y su economía— situar los campos de fútbol en el borde, entre el casco urbano y la Huerta, entorno con menor afección, y dedicar el corazón de la Huerta a reconstruir bodegas y revivir la cultura que nos dio fama universal?

Un espacio donde deportistas compartan caminos con ciclistas, senderistas y familias que recorren la historia viva de Alicante, entre viñas, acequias y torres.

¿No sería eso una verdadera Ciudad Deportiva?

Esperemos que esta amnesia, por una vez, juegue a nuestro favor. Que mañana olvidemos todos esta pesadilla: los promotores, los políticos, los titulares precipitados. Y que, en nuestro empeño de hacerlo todo mal, ni siquiera seamos capaces de eso, y acabemos haciéndolo bien.

Quizás entonces la Ciudad Deportiva encuentre su sitio en el borde,

y las antiguas bodegas renazcan en el centro, junto a las torres, las acequias y los caminos del vino. Y tal vez, sin pretenderlo, hagamos lo más difícil de todo: reconciliarnos con la tierra y recordar, al fin, quiénes somos.