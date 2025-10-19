El olvido sobre las rentas medias

Con frecuencia, en los debates políticos, económicos, sociales y fiscales hay un importante olvido hacia las clases o rentas medias que se sitúan fuera del foco a pesar de las notables implicaciones para la estructura social, el estado del bienestar y, desde luego, los comportamientos políticos junto a sus efectos electorales.

Sin dejar de lado la propia definición teórica de algo tan abstracto como es la clase media y algunos de los autores clave para su comprensión, como Max Weber y Karl Marx, no podemos olvidar que las clases sociales tienen su origen en las revoluciones burguesas siendo, en sí mismas, resultado de las contradicciones socioeconómicas y las fracturas sociales existentes que los cambios tecnológicos han acentuado. Hasta el punto de que diferentes autores hablan de la sociedad de los tres tercios: la clase alta y las oligarquías de distinta naturaleza minoritarias; la clase media, formada por trabajadores en todas sus variables que sería el sector más amplio, y las clases pobres, excluidas y marginadas, que están en aumento.

Bien es cierto que desde la economía, una forma de acotar el impreciso sector denominado clases medias es reducirlo a variables monetarias asociadas a la distribución de ingresos, estableciendo un indicador que represente la riqueza económica promedio de una población o un hogar a través de la renta media.

Pero el debate es tan complejo que no es lo mismo la percepción subjetiva que se tiene sobre la clase social que cada cual ocupa, que la clase objetiva en la que nos situamos, de igual forma que otras dimensiones de la vida como la precariedad, el acceso a bienes fundamentales o la capacidad de satisfacción y acceso a estilos de vida delimitan, también, posiciones de clase. En cualquier caso, las transformaciones sobre el empleo, las pautas de consumo, los niveles culturales y educativos, e incluso el grado de participación social, política y cívica, delimitan, hoy en día también, factores fundamentales sobre las clases medias.

De lo que no hay duda es de que la existencia de una clase media vigorosa está en relación con sociedades más sólidas, con un mayor bienestar, con mejor salud y educación, donde hay más estabilidad social y política, así como una mayor salud democrática. Se entenderá, por tanto, la importancia de conocer la evolución de estas clases o rentas medias que, básicamente, se nutren de trabajadores.

Son numerosos los estudios que destacan la disminución del peso de estas rentas medias, su caída en los ingresos disponibles, junto a su progresivo empeoramiento en sus condiciones de vida, a pesar de ser el grupo que sustenta en buena medida los estados, tanto por los empleos que desempeñan como por los impuestos que sufragan, alimentando en buena medida los presupuestos públicos. Por el contrario, los sectores más acaudalados utilizan instrumentos fiscales de distinta naturaleza para eludir o reducir sus obligaciones fiscales, al tiempo que reciben numerosas ventajas y reducciones de impuestos, como bien demuestran los gobiernos de derecha. En el otro extremo, las clases bajas y vulnerables suelen ser más receptores y beneficiarias de ayudas y prestaciones, precisamente por las condiciones de necesidad que atraviesan.

El avance de las políticas neoliberales de las últimas décadas, acompañadas de crisis sucesivas que han sido resueltas con políticas de austeridad y recortes sobre los menguados estados del bienestar, han venido golpeando de una manera muy especial a las clases medias, a los trabajadores y sectores más precarios, que mientras sufrían una progresiva erosión en sus condiciones de vida, veían cómo se reducían y dificultaban los dispositivos de apoyo básicos cuando más los han necesitado. De esta manera, las clases medias quedan excluidas de una parte importante de ayudas y dispositivos sociales existentes en nuestro estado del bienestar, lo que supone una enorme paradoja.

Así, uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, constituido por las clases y rentas medias que con sus ingresos del trabajo declarados se ha convertido en financiadores de nuestro estado del bienestar, tiene cada vez más dificultades para acceder a ayudas de distinta naturaleza. Estas, en buena medida, se dirigen a las personas más vulnerables y con menos recursos, e incluso con ingresos no declarados procedentes de la economía sumergida, sin que tampoco tengan acceso a otras formas privadas de bienestar a las que acceden las rentas altas, con altos niveles adquisitivos.

Todo ello tiene mucho que ver con la extensión de un malestar creciente sobre los trabajadores y una paulatina descomposición de las clases medias en sociedades en las que el crecimiento económico no se traduce en mejores condiciones de vida para buena parte de quienes impulsan ese mismo crecimiento.

De manera que urge rediseñar políticas sociales de calidad para que puedan apoyar, también, a quienes forman parte de la clase media cuando atraviesen situaciones de vulnerabilidad, acompañadas de medidas para equilibrar la vida laboral y familiar junto a una mayor protección laboral. Son actuaciones encaminadas a fortalecer a una parte importante de la sociedad mediante una redistribución y corresponsabilidad más justa que se ha visto seriamente dañada. Pero también para evitar fracturas sociales y tentaciones autoritarias que puedan anidar en el malestar que atraviesan las clases medias.