Ruz se pone las botas

"El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía"

Jane Goodall (1934-2025), etóloga y activista inglesa.

En mayo de 1979, un mes después de tomar posesión como primer alcalde de Elche en la recién recuperada democracia municipal (aunque funcionando todavía con la legislación franquista), el socialista Ramón Pastor Castell seguía compatibilizando su actividad profesional como mecánico en la empresa Industrias Mecánicas Unidas (IMU) con los requerimientos propios de la Alcaldía, actividad a la que cada vez dedicaba más tiempo pero de la que no cobraba nada. Confesaba a los periodistas en esas fechas que tarde o temprano tendría que elegir entre una cosa o la otra, y que estaba viviendo a base de préstamos. "Tengo para aguantar hasta finales de julio, después no sé cómo saldré adelante", adujo a mayor concreción.

La mayoría de alcaldes y concejales se encontraron tras aquellas ilusionantes primeras elecciones municipales con que la ilusión no daba de comer y que no tenían asignadas por ley retribución alguna por ejercer de servidores públicos. En julio, a raíz de una orden ministerial que regulaba el asunto, el pleno aprobó los "gastos de representación y dietas" (nomenclatura oficial): 85.000 pesetas mensuales brutas para el alcalde (unos 510 euros de entonces, algo así como 3.700 actuales teniendo en cuenta la inflación), 55.000 pesetas para los tenientes de alcalde y 15.000 para los concejales con competencias (no se exigía exclusividad). El salario mínimo interprofesional (SMI) estaba fijado entonces en 19.200 pesetas mensuales.

Rememoro estos hechos a raíz de la controversia dialéctica suscitada en el último pleno extraordinario de la corporación ilicitana entre el vicealcalde popular Francisco Soler y la socialista Patricia Maciá acerca de si los concejales (los de la oposición sobre todo) se ganan sus sueldos, si perciben mucho o poco a tenor de lo que hacen, si hay que cobrar o no de la política y si el primer caso implica que se profesionalice tal actividad. La compromisaria Esther Díez terció para inquirir si solo podían ser concejales las personas con recursos económicos suficientes como para no recibir remuneraciones por su dedicación al servicio público. Argumentos todos ellos, y algunos más, que ya se esgrimieron en aquel pleno de julio de 1979 que aprobó las primeras remuneraciones para los ediles, y que se han repetido desde entonces cíclicamente. O sea, que nada nuevo bajo el sol de levante.

"Los políticos no deberíamos cobrar", aseveró Soler. "¿Es que va a renunciar al 75% de su sueldo que cobra ahora?", interpeló Maciá. "Si usted renuncia, yo también lo hago ahora mismo", redobló la apuesta el popular. "Qué escándalo. ¡Aquí hay quien vive de la política! ¡No se dejen engañar por el corrupto Pedro Sánchez y mucho menos por Zapatero, jefe de la Cosa Nostra, ni por Von der Leyen, que es incluso peor", terció (más de lo habitual) la portaVox Aurora Rodil, que aseguró que ella misma puede vivir sin cobrar de la política. Es posible que Soler estuviera tentado de decirle a su compañera médica: "Pues si usted renuncia a su 75% del sueldo, yo también. Otra vez". Pero si lo pensó se lo calló para siempre (de momento), que bastantes roces tienen ya con sus socios.

Toda esta trifulca venía a colación de la aprobación de las tasas e impuestos previos a la votación, el próximo mes, del presupuesto para 2026. Asunto siempre controvertido que motivó un intercambio de obuses dialécticos entre una y otra bancada con argumentos tales como si era preferible pagar a los políticos o dedicar ese dinero a plantas, flores y farolas; o ni lo uno ni lo otro. Mientras, los espectadores (en persona o a distancia, muy escasos en ambos casos) trataban de aclararse con las contradictorias cifras y porcentajes que lanzaban unos contra otros como dagas y estiletes a cada cual más afilado. Soler, que si van a bajar el IBI otro 2% y ya suman un 5% en tres años: unos 20-25 euros por recibo medio, vino a concretar. Ya no solo da para un café como al principio, sino para un menú del día, que el contribuyente puede degustar a la salud del gobierno bipartito, aseguró el superconcejal, ufano de que se cumplía su filosofía de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de la gente.

Salvo cuando el equipo de gobierno le mete la mano en la faldriquera para quitárselo con el incremento del recibo del agua o el tasazo de la basura, que no sube un 25% ni un 30% ni un 40%, sino un 100%, alegaba Maciá. Pero Soler insistía en que con las bonificaciones por reciclar el viejo televisor o la plancha, aplicando índices reductores más unos complementos extensores y con algunas raíces cuadradas y otras operaciones algebraicas conmutativas, el incremento se quedará solo en un 50% como mucho.

Lo cual significa que en realidad, según el efecto óptico de Ebbinghaus, la tasa de residuos urbanos no sube, sino que baja, porque aunque se paguen 80 euros, pongamos por caso, pudiera o pudiese haberse dado el caso o la circunstancia de haber tenido que apoquinar 160. Y si descontamos los 20 euros de ahorro del IBI, la subida se queda prácticamente en nada. Se nota que Soler sabe de qué habla y se ha trabajado a fondo el asunto, pese a estar cobrando el 75% del sueldo.

El alcalde, Pablo Ruz, conversa con el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, con José Claudio Guilabert en el centro. / ALEX DOMINGUEZ

La cuestión es que al equipo PP-Vox se le están torciendo un tanto las previsiones de inversión para el próximo año. Y no solo por culpa del plan de ajuste financiero y el incremento de la deuda municipal, aunque en este caso Soler aclaró, por la misma regla de cálculo infinitesimal que aplicó a la tasa de basura, que el endeudamiento no sube sino que baja sobre lo que podría haber sido si hubiese sido lo que estaba previsto que fuera o fuese. No solo por esos asuntos contables se resentirán las inversiones, sino también porque Elche se ha quedado fuera de la convocatoria de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL) con los que se contaba para cinco proyectos importantes (por valor de 20 millones), entre ellos la reforma de los mercados de las plazas de Barcelona y Madrid.

No ha podido Ruz acusar a Sánchez (bueno, un poco sí) de discriminación política porque los fondos han ido tanto para ayuntamientos del PP como del PSOE y los que se han quedado fuera están gobernados por uno y otro partido. Ha anunciado recurso para que le den otra oportunidad de repesca, como ya pasó en 2017 con los anteriores fondos, los Edusi. Entonces la propuesta ilicitana (con el socialista Carlos González de alcalde) se quedó fuera en la primera convocatoria y logró entrar en la segunda oportunidad. Y si no, para eso están las arcas municipales, con o sin remanente, aclara el alcalde. Si ha conseguido que haya procesiones de Semana Santa en pleno mes de octubre, ¿cómo no va a cumplir sus compromisos de inversión (menos alguna cosa que no viene al caso) en año preelectoral? Ánimo.

No le asustan los retos al alcalde. Ahí sigue, sin ir más lejos, con su afán redecorador de la sala municipal del Consell, colocando plaquitas decimonónicas con los nombres de alcaldes que le precedieron (la mayoría de etapas de dictadura y alguno de infame recuerdo), todos ya fallecidos y solo a partir de 1922. Los estudiosos ya han detectado errores, no solo en su orden cronológico sino también en los mismos nombres. En cualquier caso, Ruz ha dejado suficiente hueco para cuando le toque a él (y que tarde mucho, por supuesto).

Pero Ruz no solo ocupa tiempo en ornamentaciones dentro y fuera de la casa consistorial. También es capaz de ponerse a recorrer los barrancos y cauces fluviales, supervisando las labores de desbroce en prevención de posibles danas y plantando cara un año más a la inoperancia de las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, pese a que el consistorio solo tiene permiso para actuar en los tramos urbanos. "No voy a consentir que se ahogue nadie", proclamó, corbella en mano y calzando unas botas de agua tipo katiuskas por si subía el nivel de las escorrentías o había que adentrarse en zonas pantanosas.

Hay gente que considera que lo de las botas era una pose, porque no le conocen bien. En cualquier caso, a tenor de lo imprevisibles que son estas gotas frías del cambio climático, el departamento municipal de riesgos laborales debería aconsejarle al alcalde que en su próxima visita a alguna zona inundable se equipe con un EPI impermeable de pies a cabeza, además de chaleco salvavidas, no vaya a ser que le sobrevenga de manera imprevista una riuà y las botas resulten insuficientes. ¿Se gana o no se gana los 65.221,52 euros brutos anuales que tiene de sueldo? Pues eso.