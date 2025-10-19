¿Volver a empezar?

Pedir una trayectoria lineal a un político suele ser un ejercicio tendente a la melancolía. Los discursos mantenidos en el tiempo, por encima de modas o encuestas, no casan con el cortoplacismo y la ética de la Srta. Pepis. Todavía recuerdo cuando era norma de fe aquello de "haz lo que debas, aunque debas lo que hagas". Ahora todo es subterfugio, cambio de rumbo zigzagueante o, directamente, mentira podrida para adaptar la acción y el discurso a intereses muchas veces espurios.

Hay temas en este país que parecían superados, pero no. Son fantasmas que sobrevuelan conciencias y, como son sensibles, si no cierras el debate bajo siete llaves, más pronto o más tarde se ponen de nuevo de actualidad. Estoy convencido de que Sánchez tiene "baraka" y que cuando más presionado está surge una ocurrencia de los adversarios que le reflota. Si yo fuera su enemigo dejaría tranquilamente que se ahorcara con su misma cuerda, lo que evidentemente sucedería más pronto que tarde. Pero no, la oposición saca conejos que cada vez tienen más mixomatosis y que no sé si refuerzan a los suyos, pero sin duda movilizan a los que no lo son y hasta a muchos que lo son.

¿A cuenta de qué tiene que sacar a pasear el PP el tema del aborto? ¿Han pensado que un arma de la ultraderecha es para ser utilizada por esa misma ultraderecha y no funciona en manos más templadas? La cuestión es que desde Génova se manda lo que se manda y no es allí donde se diseñan las estrategias, más allá de repetir lo obvio: que Sánchez es más malo que la quina y que sus socios son terroristas, comunistas e independentistas.

Donde se estudia el percal para alardear de perfil propio es en la Puerta del Sol, otrora Dirección General de Seguridad franquista, donde hacían de las suyas Billy El Niño y compañeros mártires de la brigada político social de infausta memoria. Sólo subí una vez la escalinata en los setenta, como periodista no como detenido gracias a los dioses, y daba pavor. Me imagino que los nuevos inquilinos habrán fumigado a conciencia. El caso es que Sol se ha convertido en el think tank del PP y les da igual el efecto demoledor que puede tener en la estrategia global del partido, MAR y Ayuso (o Mar-y- Oneta) tienen claro que el enemigo último puede estar en Moncloa, pero el inmediato es gallego. Y, tras el escarmiento a Casado, ni siquiera él está a salvo de las asechanzas de la pareja. Si se mueve harán que parezca un accidente.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una acto, en Palo Alto, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press

Poner en situaciones imposibles a Feijóo les pone. Sacar a relucir todo el argumentario de la extrema derecha populista es su libro de cabecera, por si alguno no se ha enterado. Ahora es el aborto y los inmigrantes, mañana será el divorcio, pasado resucitarán la Santa Inquisición contra los herejes.

Particularmente no estoy ni a favor ni en contra del aborto. Siempre defenderé, no obstante, la libertad de las mujeres para tener la libertad de elección y la forma más segura para llevar a cabo la interrupción de su embarazo, si es lo que deciden. Ese que se vayan a abortar a otro lado, que gritaba Ayuso el otro día, o sea a Londres como hacían las burguesitas en los setenta y ochenta, es un salto atrás en los postulados de una derecha que tuvo vocación moderna, moderada y centrista y ahora ya no se sabe qué es.

Como tantas cosas que pensamos que no tenían retroceso, el presente nos enmienda la plana y el futuro se vuelve oscuro como el reinado de Witiza. Es verdad que la historia tiene la mala costumbre de ser circular y, de Grecia para acá, poco ha cambiado el paisanaje. En los últimos treinta años llegamos a un nivel de conquistas sociales que alguien nos quiere hace pagar para volver a la casilla de salida. Ya vendrá el tío Paco con las rebajas… decía mi padre y parece más que evidente que la deriva reaccionaria estaba dormida, no muerta. La democracia tiene mecanismos para negarse a la vuelta atrás, pero también la historia nos enseña que, de pequeñas renuncias en pequeñas renuncias, al final viene el hombre del mazo y se acabó la fiesta.

Renunciar a libertades individuales, como el derecho a pensar libremente o vivir nuestra sexualidad como nos venga en gana, nos pone en la diana de los censores y represores de toda la vida. Por no hablar de que las mujeres tengan opinión y decisión sobre sus cuerpos, un concepto enormemente peligroso que todos los macarras de la moral tratan de laminar. Si hasta hace dos días predicaban que la mujer no tenía alma, ¿cómo van a disponer libremente de un cuerpo?, enormemente libidinoso además. No sé hasta dónde vamos a llegar, señora Enriqueta.