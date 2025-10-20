Opinión | Peu de foto
Art poètica 2/2
(Continuació)
Antoni Marí, en estudiar Josep Pla, proposa la vida quotidiana com a objecte de l’escriptura, car allò que s’explica al món de la literatura no es pot trobar en la vida: «Un home de lletres podia ser escèptic. Un pagès, no. Havia tastat el gust dels llibres, de les coses dels llibres. Però que podia escriure si a la vida no hi havia res? Es podien escriure llibres sobre el que diuen els llibres. Seria ploure sobre mullat. Seria dir mentides sobre les mentides. Per què no escriure la vida, amb tota la seva banalitat? Per què no escriure sobre res? I per què no escriure, sobretot? Si tot art és simbolisme, hi ha la creença prèvia en allò que es vol simbolitzar. I els llibres simbolitzen idees absolutes, sublims i infinites que només són entre les seves pàgines. Ell havia cregut en l’infinit d’aquestes idees. Ara no. Ara sabia que només eren als llibres, no a la vida. I que la vida era una infinita banalitat, una infinita successió d’instants, de moments que se succeïen i que negaven el valor permanent de les coses per afirmar el caràcter efímer i instantani dels objectes, les idees, les imatges i les coses [...] Per què no escriure pàgines infinites d’infinites banalitats: una manifestació del que és finit en l’infinit. Una negació infinita de l’infinit?»
Gil de Biedma encerta amb la pregunta, no sé si amb la resposta: «Quizá hubiera que decir algo más sobre eso, sobre el no escribir. Mucha gente me lo pregunta, yo me lo pregunto. Y preguntarme por qué no escribo, inevitablemente desemboca en otra inquisición mucho más azorante: ¿por qué escribí? Al fin y al cabo, lo normal es leer. Mis respuestas favoritas son dos. Una, que mi poesía consistió -sin yo saberlo- en una tentativa de inventarme una identidad; inventada ya, y asumida, no me ocurre más aquello de apostarme entero en cada poema que me ponía a escribir, que era lo que me apasionaba. Otra, que todo fue una equivocación: yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser poema. Y en parte, en mala parte, lo he conseguido; como cualquier poema medianamente bien hecho, ahora carezco de libertad interior, soy todo necesidad y sumisión interna a ese atormentado tirano, a ese Big Brother insomne, omnisciente y ubicuo -Yo.»
¿Per què escriure? Quan algú m’ho demana no m’agrada la pregunta i solc defugir-la amb les respostes habituals, enginyoses o evasives. En ocasions he mirat cap arrere, cap a l’origen, com els teòrics francesos de l’arquitectura al segle XVII miraven de trobar en la cabana primitiva l’origen de l’arquitectura i, per tant, l’explicació del valor dels ordes clàssics. He buscat aleshores l’impuls primer que em féu escriure aquelles primeres ratlles que encara conserve dels meus onze anys i que he citat sovint.
Era un dia de juny havia passat, com sempre, el xambilero pel carrer de Joaquín Santos, al barri de Tripa, i, com sempre, vaig eixir a comprar-li l’aigua-civada del meu desdejuni. Però, per què, en arribar la nit, vaig sentir aquell poderós impuls, aquella emoció profunda que mai no m’ha abandonat i em feu explicar el que m’havia passat aquell dia? Per què he seguit fent-ho, any rere any, com un deure inexcusable amb mi mateix, malgrat sentir sovint la urgència de deixar-ho córrer? En ocasions ho he relacionat amb el descobriment de l’enyor que s’amaga darrere del pas del temps, amb la mateixa mudança del temps o amb el descobriment dels propis records. D’altres pensava que, en escriure, com Pla, la banalitat quotidiana, la salvava de l’oblit i del no-res, com si els sentiments i les imatges quedassen fixats, gravats en paraules sobre el paper, com un document registral. No ho sé.
Aquell dia d’estiu del 1963, l’endemà de sant Joan, no havia passat res de particular, però l’anodina activitat de la jornada quedà escrita en trenta-i-tantes línies acceptablement redactades i que és tot el que restà d’aquell dia anònim (si és que restà alguna cosa)-, un text que ha seguit obsessionant-me pel que tenia d’original, fundacional, primigeni, en la meua escriptura. De forma breu i ràpida, nerviosa i descriptiva, hi explicava els petits esdeveniments casolans, el desdejuni, el dinar; hi parlava de l’àvia, dels pares, de la germana, dels cosins, dels amics, del veïnat. Feia recompte del treball que havia fet en un petit taller de sabates. Però, sobretot, parlava del descobriment de la nostàlgia, de la dolcesa i la tristor d’haver viscut un temps delitós i, per viscut, impossible, irrepetible.
Solc evocar amb tendresa aquell acte nostàlgic i conscient del xiquet d’onze anys que jo vaig ser. Aquell any havia començat a anar a l’Institut Laboral, un lloc on vaig aprendre tant i on, malgrat les amargors, m’hi vaig trobar raonablement bé (i en tenia consciència, ja aleshores, d’això). Havia llegit unes versions resumides del Quixot, de la Ilíada i de l’Odissea, El Cid Campeador (un llibre de la col·lecció «Historias» d’editorial Bruguera) i uns relats de Richmal Crompton, Las aventuras de Guillermo, però sense que m’agradassen gaire les malifetes d’aquell trapella.
El curs 1962-63, el nostre primer de batxillerat, havíem fet també alguns treballs de redacció per al professor de literatura, Don Manuel Moragon. I crec recordar que m’havia trobat a gust i entretingut escrivint-los en aquella llengua que no era la meua llengua materna, però que sentia com pròpia (aleshores i a Elx, lectures i escriptura només podien ser, òbviament, en castellà). Les normes gramaticals em resultaven difícils, incomprensible, però no la literatura -tampoc l’escriptura-, no l’exemple pràctic d’aquelles regles tan complexes però que em resultaven tan fàcils d’aplicar. Certament, en aquell quadern s’aplegaven només textos en brut, prosaics, sense revisar, com els que he seguit fent després i faig encara, els únics que encara faig. Però als dèsset anys, a la Universitat, comencí a aprendre una mica de tècnica literària: vocabulari, sinònims, mètrica, la rima que mai no he sabut emprar.
Sovint he pensat que aquell text dels onze anys era l’embrió dels versos que havia de fer després, la nostàlgia i la tristesa que m’havia d’acompanyar, la meua actitud en escriure, en fer-ho per gust, debades, sense profit ni recompte, lluny de la tasca dels escriptors professionals. Ja hi era la manera d’escriure el primer vers, fins i tot després de la màquina d’escriure i de l’ordinador, sempre a mà i a tinta, amb ploma estilogràfica, en quaderns cosits, sense poder tornar arrere ni modificar ni afegir ni llevar frases o paraules si no hi havia una tasca d’elaboració i depuració de l’escriptura i, per tant, dels records i de la memòria.
Però, certament, tot el que conte són suposicions, cabòries o literatura i bé podria anar errat i ser la veritat una altra. Clar que, en el fons, la cosa tampoc no importa».
Ara, als 73 anys, quan a penes em queden vives la memòria i la paraula, crec que les coses tenen la importància que els donem i que aquelles poètiques, valguen pel que valguen, ajuden a entendre la meua tasca d’escriptura; com deia Lliris Picó, són documents, l’espill literari d’una època, dels anys que ens ha tocat viure.
Nota bene: els textos citats es troben inclosos al llibre Per a saber d’amor. Obra poètica (Adia, Mallorca, 2025). Gaspar Jaén i Urban.
