Bari Weiss, otro peón del trumpismo en los medios de EEUU

Bari Weiss / X

La política y los negocios coinciden a menudo en una larga partida (o partidas) de ajedrez en la que lo importante es el control del tablero durante el mayor tiempo posible. Se trata de ahogar al rival, no darle un solo movimiento de tregua. Lo saben Donald Trump y algunas de las grandes fortunas de Estados Unidos, que juegan con blancas. Una de esas partidas, donde ejercen de aliados el republicano y varias de las grandes fortunas del planeta, se disputa por el control de los medios de comunicación. Y van ganando las blancas, un hecho que tratándose de EEUU no sorprende a nadie. Las negras, acogotadas en el tablero, apenas pueden defenderse más allá de entrevistas en la prensa europea, manifestaciones aplacadas por la Guardia Nacional o declaraciones bienintencionadas en los Oscar, los Grammy o cualquier otra convocatoria convertida en altavoz del antitrumpismo.

La Fox ya no es suficiente para propagar el universo MAGA (Make America Great Again, el lema que concentra los principios del trumpismo). En cadenas de televisión cuyas informaciones han sido ejemplo universal de buen periodismo se quitan y se ponen presentadores, se asalta el accionariado o sus nuevos propietarios imponen de un día para otro una línea informativa distante de la que les granjeó un prestigio intachable. En manos de Jeff Bezos parece poco probable, pese al plante de sus periodistas, que The Washington Post se permita una suerte de Watergate, con Trump de protagonista, como el que acabó con la carrera del también republicano Richard Nixon.

A costa del sacrificio de algún alfil —valga el ejemplo de Elon Musk—, en la primera línea de batalla del rey Trump se sitúan peones como los productores que borraron temporalmente de la parrilla a Jimmy Kimmel de ABC o a Stephen Colbert de CBS, donde hacía parodias sobre Trump y cualquier iniciativa nacida en la Casa Blanca; torres, caballos y alfiles multimillonarios como Marck Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos o Larry Ellison (cofundador y presidente de Oracle y segunda persona más rica del mundo, criado en un hogar judío y admirador de Netanyahu) y su hijo David. Este último adquirió Paramount el pasado verano por 8.000 millones de dólares y poco después pagó 150 por Free Press, un medio digital conservador del que era fundadora y directora Bari Weiss, excolumnista de The Wall Street Journal y del New York Times y ahora nueva editora jefa de CBS News, la cadena que durante décadas mantuvo intacta su credibilidad gracias a periodistas como Dan Rather, Margaret Brennan o Walter Cronkite, el hombre que contó a los norteamericanos la guerra de Vietnam, el caso Watergate o la llegada del hombre a la Luna. Nada era una verdad absoluta para los estadounidenses hasta que no salía de los labios de Cronkite, incluido el alunizaje de Neil Armstrong.

La adquisición de Free Press ha permitido a los Ellison colocar a Bari Weiss (Pittsburg, Pensilvania, 41 años) al frente de los informativos de CBS, de la que es propietaria la segunda mayor fortuna del mundo a través del conglomerado de empresas que forman Paramount Skydance Corporation. Weiss, que en los periódicos para los que escribió amanecía un día liberal progresista y al siguiente de extrema derecha, aterriza en CBS News sin experiencia en televisión, aunque con las condiciones idóneas que aúnan los intereses económicos de los dueños de la cadena y la determinación de Trump de tener bajo control los grandes medios nacionales. Weiss es sionista convencida y defensora a ultranza de Netanyahu y del genocidio palestino, además de declarada activista contra el ideario woke, el movimiento al que el inquilino de la Casa Blanca tiene declarada otra de sus guerras.

Weiss está casada con la también periodista Nellie Bowles, con la que tiene dos hijos, es contraria al #Metoo y la séptima persona judía más influyente del mundo para la prensa de Israel, donde estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mientras convivía con el pueblo elegido, y como en sus columnas en la prensa, una semana debió de levantarse con un arrebato de empatía y colaboró con una escuela que aplica al feminismo las enseñanzas de la Torá; otro día ayudó a montar un hospital de campaña para los beduinos árabes del desierto. Hoy apoya las matanzas en Gaza. Al igual que Trump, no se sabe lo que pensará mañana, lo que evidencia la fragilidad por la que atraviesan los medios de comunicación norteamericanos. Quienes lo tienen claro son los multimillonarios que apoyan al republicano. En la frase nunca pronunciada más que en el cine por el garganta profunda del caso Watergate, sigan el rastro del dinero.