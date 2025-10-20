He recibido una invitación del profesor Juan Antonio Ríos Carratalá retándome a escribir un artículo de 6.000 palabras sobre mis recuerdos cinéfilos desde los años sesenta a esta parte. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante alumbrará un volumen coordinado por Juan Antonio y Emilio Soler sobre ese concepto tan peculiar y ambivalente que es la cinefilia, reuniendo a una serie de personas para las que el cine ha sido una prioridad en sus vidas. Acostumbrado como estoy a la tirada corta, seis mil palabras me parecieron muchas, ya que se trata del equivalente a treinta columnas como esta. Pero teniendo en cuenta el tema de que se trata y sobre el que cuento con buena documentación, me eché adelante.

Deseo aportar las memorias cinéfilas que nadie puede contar por mí. Porque en esto de la evocación, es casi imposible que dos personas coincidan en el mismo detalle, en idéntico enfoque a la hora de zambullirse en la nave de la nostalgia. Más que nada porque la patria es la infancia, y ahí cada cual habremos aprendido a amar el cine de una manera, de un modo personal e intransferible, con referentes propios.

Propongo un estudio sobre un tema menor que, para mí, tiene su interés. Se trata de la ubicación de las carteleras en el callejero de nuestras ciudades. Prometo encargarme de las de Villena. En qué esquinas, delante de qué comercios, en qué lugares estratégicos estaban situadas las de los cuatro cines que permanecieron abiertos entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. Esa será una de mis aportaciones al artículo que se me ha solicitado. El resto siluetará las andanzas más íntimas del cinéfilo, sus manías y el anecdotario a que dio lugar una vida consagrada a eso que llaman séptimo arte.