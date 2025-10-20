Comedia como la de antes

"La cena" *** Director: Manuel Gómez Pereira Reparto: Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia

Han pasado dieciséis años desde que vimos en el Teatro Principal

{"anchor-link":true}

. En aquella ocasión Sancho Gracia y Juanjo Cucalón, dirigidos por Miguel Narros, desempeñaban los principales papeles en una farsa que sonaba a zarzuela por los cuatro costados. Esa fue la decisión de su director. Atravesar de música lírica muy popular las distintas escenas de la obra escrita por José Luis Alonso de Santos, con un resultado muy eficaz que todavía hoy recordamos.

El veterano Manuel Gómez Pereira regresa a la comedia con esta pieza, dejando recaer la responsabilidad del protagonismo sobre Alberto San Juan y Mario Casas. Tras el fiasco que supuso

{"anchor-link":true}

, y la taquillera {"anchor-link":true}

, Gómez Pereira vuelve por sus fueros con una obra que merecería ser un éxito de público.

Dos semanas después de acabada la guerra civil, Franco quiere celebrar la victoria con una cena en el hotel Palace. El jefe de cocina (San Juan) y el responsable militar (Casas) afrontan el reto con un problema: los cocineros, de izquierdas, han sido encarcelados. Con ironía, gracia y unas actuaciones memorables,

{"anchor-link":true}

funciona de principio a fin, gracias a un reparto coral que roza a gran altura. En el elenco figuran los siempre grandes Asier Etxeandia, Alberto San Juan y Mario Casas, pero que cada cual destaque a sus preferidos. El guion lo firman Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano y el propio director. Una cena exquisita.